Décidément, c'est un peu jour de fête pour les abonnés à Prime Gaming. Une fois de plus, le service offre un tout nouveau jeu, de quoi se régaler pour le week-end à venir, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu culte.

L'abonnement à Amazon Prime offre non seulement la livraison gratuite de vos commandes, mais ouvre également les portes à divers services supplémentaires. Parmi eux, le service de streaming Prime Video et la possibilité de télécharger des jeux via Prime Gaming. Chaque mois, la plateforme enrichit sa collection en offrant une sélection de jeux variés, accessibles via Amazon Games, l'Epic Games Store, GOG, et d'autres plateformes. Après avoir mis en avant des jeux comme Pearls of Atlantis: The Cove récemment, découvrons le nouveau jeu en vedette de cette semaine.

Encore un jeu gratuit Prime Gaming cette semaine, le 22 mars 2024

Hier encore sur Gameblog, nous évoquions Pearls of Atlantis: The Cove, le jeu offert pour le 21 mars 2024. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'un jour plus tard, on peut découvrir un autre jeu qui n'est autre que Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Il s'agit d'un jeu de tactique au tour par tour qui se démarque dans l'univers Fallout, principalement connu pour ses RPG post-apocalyptiques en vue à la première personne. Ce titre, cependant, se concentre sur la stratégie et le combat tactique.

L'histoire se situe dans le même univers que les autres jeux Fallout, mais avec une orientation différente. Au lieu d'explorer le monde en solo, les joueurs prennent le commandement d'une escouade de la Confrérie de l'Acier, un groupe dédié à la préservation de la technologie et de la civilisation dans un monde ravagé par la guerre nucléaire. Le jeu permet aux joueurs de recruter et de personnaliser les membres de leur escouade, en choisissant parmi une variété de compétences, d'armes et d'équipements. Les missions sont diverses, allant de la reconnaissance à la guerre totale, et se déroulent dans des environnements variés, allant de villes en ruines à des installations souterraines.

La tactique est primordiale dans ce jeu : positionner correctement ses troupes, utiliser judicieusement l'environnement et choisir les bons équipements pour chaque mission sont des aspects clés pour réussir. Le jeu propose des combats au tour par tour, permettant aux joueurs de prendre leur temps pour planifier leurs mouvements et attaques. Bien que Fallout Tactics: Brotherhood of Steel dévie du format traditionnel des jeux Fallout, il offre une expérience riche et approfondie de l'univers.

Deux jeux dans la semaine

L'autre jeu disponible depuis le 21 mars est donc Pearls of Atlantis: The Cove. Un jeu de puzzle qui invite les joueurs à plonger dans un univers sous-marin. Dans ce jeu, vous devez résoudre plus de 1 000 casse-têtes en faisant correspondre trois perles de la même couleur pour collecter des charmes magiques. Ces charmes servent à restaurer et à protéger une partie de la cité sous-marine d'Atlantis, en particulier la Cove of Memories, autrefois splendide​​​​.