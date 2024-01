Depuis plusieurs années maintenant, le jeudi est devenu synonyme de jeux gratuits pour les joueuses et les joueurs PC. La petite routine de l’Epic Games Store a la peau dure, et dès cet après-midi la plateforme offrira un excellent titre indépendant à tout le monde. La boutique des créateurs de Fortnite n’a cependant plus le monopole ce jour-là. L’offre Prime Gaming d’Amazon propose également de récupérer deux jeux gratuits chaque semaine, l’un étant connu à l’avance, l’autre étant une surprise. C’est en tout cas le nouveau format qui se dessine depuis cette nouvelle année. Il y aura donc bien deux nouveaux cadeaux à récupérer aujourd’hui.

Nouveaux jeux gratuits Prime Gaming

Chaque semaine ses nouveaux cadeaux pour les membres Prime Gaming. L’offre consacrée au jeu vidéo change un peu sa formule cette année, mais l’essence reste la même : offrir du contenu gratuit in-game et des productions. EA FC 24, Cyberpunk 2077, League of Legends, certains des titres les plus appréciés du moment profitent régulièrement de cadeaux exclusifs aux membres du service d’Amazon. Chaque abonné peut également récupérer une liste de jeux gratuits chaque mois. Là où le géant du e-commerce la dévoilait entièrement, il semble revoir sa copie en ne citant que les quatre temps forts au début du mois. Cet après-midi, deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming seront donc disponibles, l’un déjà connu, l’autre restant une surprise. En ce jeudi 25 janvier 2024, tous les abonnés pourront donc récupérer Yars Recharged.

Connaissant le penchant d’Amazon Prime Gaming pour le rétro, c’est sans surprise qu’il s’agit d’une réactualisation d’un grand classique d’Atari des années 80. Un remake qui modernise l'œuvre originale en la transformant en un twin-stick shooter plutôt réussi. Il conserve alors le principe de base, à savoir détruire une ruche qui est ici encore plus blindée qu’avant, en y ajoutant des nouveautés bienvenues. Un titre assez dynamique, addictif aux yeux de certains et qui offre une bonne dose de nostalgie. Dommage que son contenu soit assez chiche, mais le jeu étant gratuit avec Prime Gaming, difficile de faire la fine bouche. Quant au second titre offert cet après-midi, la surprise restera entière jusqu’à l’heure fatidique. Pour mémoire, il est également possible de récupérer les jeux suivants tout au long du mois :