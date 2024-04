Fallout 76 et Chilvary 2 font toujours partie des grosses nouveautés Amazon Prime Gaming. Mais comme à chaque fois, ces titres n'ont pas vocation à rester au catalogue et vont disparaitre prochainement. Ces deux softs seront en effet supprimés d'ici le 15 et 26 mai respectivement. Ce qui laisse quand même le temps d'aller les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Le MMO Black Desert est aussi toujours disponible, mais attention, car l'offre prendra fin dès le 13 mai prochain. Outre les suppressions à venir, il y a trois nouvelles entrées prévues ce jour même.

Les trois jeux gratuits Prime Gaming du 25 avril 2024

Avant les jeux Prime Gaming de mai 2024, Amazon offre trois nouveaux titres à ses abonnés qui seront accessibles ce jeudi 25 avril 2024 aux alentours de 19h. La semaine passée, la plateforme a proposé Rose Riddle: Fairly Tale Detective. Un jeu de gestion du temps et d'objets cachés dans un contexte de compte de fées. Les joueurs doivent en effet résoudre le mystère de la disparition des parents de Rose Riddle, tout en effectuant des tâches en respectant un timing précis à chaque fois. Dexter Stardust: Adventures in Outer Space, un point'n'click d'aventure a également rejoint le programme Amazon Prime Gaming du mois en cours. Votre objectif ? Sauver les humains et Vreesians de la planète X en venant à bout d'énigmes et en interagissant avec tout ce qui vous entoure.

Living Legends: Fallen Sky

Le premier jeu gratuit Prime Gaming du 25 avril 2024 est Living Legends Fallen Sky. Une nouvelle aventure qui vous demandera de partir à la recherche d'objets cachés dans le but de sauver un être cher encore une fois. Après avoir mis acquis des haricots légendaires, le frère du héros ait porté disparu et un géant menace une ville toute entière. À vous de trouver les bons items pour avancer, mettre fin à la colère du Royaume du Ciel, et assister aux retrouvailles familiales.

Vlad Circus: Descend into Madness

Avec Vlad Circus Descend into Madness, votre voyage sera beaucoup plus éprouvant. Dans ce jeu indé, qui a reçu des avis positifs sur Steam, le but est de s'échapper au plus vite d'un « labyrinthe de cauchemars et de tourments » pour préserver la santé mentale d'Oliver Mills. « Revivez l'histoire effrayante d'un cirque de bêtes de foire des années 1920 réduit en cendres, et de la quête macabre visant à le ressusciter ». Un titre d'horreur psychologique en pixel art avec des énigmes et des mécaniques de survie.

Tiny Robots Recharged

Enfin pour bien terminer la semaine, Amazon Prime Gaming vous invite à vous creuser toujours plus les méninges dans Tiny Robots Recharged. Un casse-tête géant où un petit robot va devoir venir en aide à ses amis kidnappés et entreposés dans un laboratoire secret à proximité. Un espace game avec des puzzles, tout ce qu'il faut pour ne pas se reposer pendant le week-end.

Le fonctionnement pour obtenir ces jeux gratuits est le même que pour les précédents. D'abord, assurez-vous d'être abonnés à Amazon Prime. Ensuite, il suffit d'aller sur la page Prime Gaming, et aller jusqu'à l'onglet « Jeux gratuits » après 19h00. De là, le bandeau sera mis à jour avec Living Legends Fallen Sky, Vlad Circus Descend into Madness et Tiny Robots Recharged. Vous n'avez plus qu'à vous connecter et cliquez sur « Récupérer » pour ajouter ces nouveautés à votre compte. Après libre à vous de les télécharger dans la foulée ou plus tard. La dernière chose à savoir est que ces jeux sont accessibles depuis l'Amazon Games App, et non Steam ou l'Epic Games Store.