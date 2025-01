À chaque nouvelle semaine ses bons plans. Entre les essais gratuits sur Steam et ceux du Game Pass Ultimate, les titres offerts avec l’Epic Games Store et parfois même avec GOG, il y a largement de quoi s’occuper sans remettre la main au portemonnaie. Vous le savez depuis le temps, Amazon y va aussi de sa propre offre avec Prime Gaming, directement inclus dans tout abonnement chez le cybermarchand. Ainsi, tous les mois, le géant du e-commerce donne une dizaine de jeux gratuits, qui sont alors conservés à vie… du moins s’ils sont récupérés dans les temps. Justement, deux jeux gratuits Prime Gaming arrivent à échéance. C’est donc l’heure de votre petite piqûre de rappel hebdomadaire.

Dernière chance pour ces deux jeux grauits Prime Gaming

Contrairement à ses concurrents, Amazon laisse amplement le temps à ses abonnés de récupérer ses divers cadeaux. Des titres qui vont parfois de grands classiques à des productions indépendantes acclamés, voire récents. Il est alors impératif de réclamer les jeux gratuits Prime Gaming avant la date butoir afin qu’ils soient conservés aussi longtemps que la plateforme sur laquelle ils doivent être enregistrés perdurera. Vous n’avez donc plus que jusqu’au mardi 28 janvier 2025 pour récupérer deux des jeux du service avant qu’ils ne quittent définitivement l’offre.

Shogun Showdown

On commence avec le plus acclamé des deux. Shogun Showdown est un jeu de combat au tour par tour mêlant mécaniques de de roguelike et de deckbuilding. Le positionnement, l’amélioration des tuiles d’attaque, l’anticipation des combos, le choix des compétences et évidemment la construction du deck sont primordiaux pour venir à bout de ce maudit Shogun. Et comme la mort n’est pas une finalité, à chaque trépas vous améliorez votre maîtrise, débloquez de nouveaux personnages, attaques et bien plus encore. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a clairement séduit les amateurs du genre lors de sa sortie en septembre dernier.

Mystery Case Files: The Dalimar Legacy - CE

C’est souvent que Prime Gaming offre des jeux point’n click de casse-têtes où le but est simple : résoudre une enquête. Vous incarnez cette fois le célèbre Charles Dalimar, alors que notre enquêteur habituel est envoyé dans le passé et prend possession de son corps. Il devra alors faire face aux forces les plus maléfiques qu’il n’ait jamais croisées. Cerise sur le gâteau, cette édition collector inclut un chapitre bonus, des objets cachés à découvrir comme des pièces de puzzle, des médaillons et bien plus encore.