Très régulièrement, Amazon fait des cadeaux à tous ses abonnés Prime. Outre diverses offres spéciales, c’est par le biais de Prime Gaming que le géant offre des jeux gratuits. Des titres que vous pouvez en prime garder définitivement tant que vous utilisez les plateformes associées. Il arrive parfois qu’il s’agisse de la plateforme de jeu d’Amazon ou d’un revendeur partenaire, souvent GOG ou Epic Games Store. Quoi qu’il en soit, il y a une liste longue comme le bras de jeux gratuits chaque mois, mais ces offres de cadeaux sont à durée limitée et cinq d’entre eux arrivent à échéance.

© Amazon

Cinq jeux gratuits sur Prime Gaming, ils sont excellents

Tant que vous êtes abonnés à Amazon Prime et que vous avez un PC pour jouer, vous êtes éligible aux jeux gratuits récupérables sur le site de Prime Gaming. Au menu du jour, on retrouve pas moins de 5 jeux, de l’indé, mais du très bon indé.

On commence en douceur avec Forager, un jeu à la fois de farming de ressources et de gestion qui s’avère être très rapidement addictif et semble carrément infini. Avec ses graphismes minimalistes, Forager est accessible et propose une boucle de gameplay qui s’avèrera bien vite chronophage. On sait quand on commence, mais pas quand on s’arrête. Le jeu est plutôt apprécié dans l’ensemble et a reçu de bons retours, tout comme le prochain jeu d’ailleurs, bien que drastiquement différent.

Développé par Nerial et édité par Devolver Digital, Card Shark est lui aussi offert sur Prime Gaming. Un jeu de cartes donc, dans lequel une bonne main sera aussi importante que votre capacité à tricher. Votre objectif sera de vous frayer un chemin dans la société du XVIIIe siècle en pliant vos adversaires à chaque manche. Là encore, on est sur un jeu très vite addictif qui a trouvé une recette atypique et l’applique avec brio.

Les deux jeux suivants sont quant à eux dans un registre totalement différent. On sortira les pétoires dans Heaven Dust 2, jeu orienté shoot et survival horror où l’on incarne un héros pris dans une apocalypse zombies après une catastrophe dans un laboratoire. Ça sent le Resident Evil 2, et pour cause, c’est une véritable lettre d’amour.

Le second est Young Souls, jeu d’action à jouer seul ou en coopératif, très typé beat’em all à l’ancienne.

Le plus gros jeu de la sélection, un action RPG singulier

Enfin, dernier jeu de la sélection, un AA très apprécié même si la presse est parfois mitigée à son sujet, Soulstice. Un jeu d’action teinté de RPG dans lequel on incarne deux sœurs étroitement liées (nous tairons les surprises du scénario) qui doivent tout faire pour sauver leur monde d’une invasion de créatures issues des ténèbres. C’est classique dit comme ça, mais le jeu propose un univers très bien ficelé et une histoire prenante. Reste le fait qu’il soit coincé dans son corps de AA, ne l’empêchant bien souvent de voler aussi haut qu’il le souhaiterait.

Récupérez les vite, c'est votre dernière chance

Tous ces jeux sont actuellement gratuits sur Prime Gaming, mais l’offre est sur le point d’expirer. Vous avez en effet jusqu’au 25 septembre prochain pour mettre la main dessus avant qu’il ne soit trop tard. C’est donc le moment ou jamais de les ajouter à vos bibliothèques et de les essayer, entre deux grosses sorties de la fin d’année par exemple.

Voici la liste de tous les jeux Prime Gaming qui disparaitront prochainement. Ils sont donc à récupérer dès maintenant.

Vous pourrez également trouver encore plus de jeux gratuits directement sur le site de Prime Gaming.

Source : Prime Gaming