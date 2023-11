C'est bientôt fini pour les nouveautés Prime Gaming de novembre 2023, mais Amazon continuera d'en offrir à ses abonnés jusqu'à la toute fin du mois. Et avant d'entamer la dernière semaine, le géant américain ajoute deux autres jeux à son catalogue. Une offre à combiner avec LE gros jeu gratuit Steam de ces dernières heures, mais également ceux de l'Epic Games Store. Pour ceux-ci, on rappelle d'ailleurs que ça se termine ce jeudi 23 novembre à 16h59. Après cela, il sera impossible de les récupérer et il faudra se contenter de la nouvelle fournée tout chaude.

Deux nouveaux gratuits Prime Gaming sont disponibles

L'abonnement Prime Gaming a donc encore quelques cadeaux pour ses abonnés. Après avoir offert Rage 2, Centipede: Recharged, Evan's Remains, Behind the Frame: The Finest Scenery et Star Wars Knights of the Old Republic, du lourd est arrivé. Les joueurs vont pouvoir (re)découvrir une licence culte avec un projet tout aussi déjanté qu'à l'accoutumée, mais aussi reposer leurs mains sur un grand classique des années 80.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre (Amazon Games App)

Quels jeux gratuits Prime Gaming pour la semaine du 20 au 26 novembre 2023 ? Le monde délirant de Naheulbeuk, que l'on doit à John Lang, abandonne le format MP3 pour un RPG bien barré. Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre est disponible via Amazon Games App.

« Incarnez 7 aventuriers qui ne peuvent pas vraiment s’entendre mais devront s’unir face à l’adversité dans ce RPG tactique au tour par tour ! Ils sont maladroits, inexpérimentés, bagarreurs et ils vont devoir se supporter pour récupérer la statuette de Gladeulfeurha ! Le Ranger, le Barbare, l’Elfe, le Nain, la Magicienne, l’Ogre et le Voleur se lancent à l’assaut du Donjon de Naheulbeuk dans une quête épique, mais rapidement un étrange sentiment de déjà vu s’installe… ». Si l'humour en-dessous de la ceinture ne vous effraie pas, c'est un bel ajout d'Amazon Prime Gaming.

Black Widow: Recharged (Epic Games Store)

Le second jeu Prime Gaming de la semaine 47, c'est Black Widow: Recharged. Un twin-stick shooter à l'ancienne, édité par Atari en 1982 pour les bornes d'arcade, où l'on contrôle une Veuve Noire. Une araignée. « Défendez votre toile d'araignée d'un assaut d'insectes dans ce renouveau frénétique du célèbre jeu de tir à double sticks, tout en jouant sur l'irrésistible musique de Megan McDuffee ». Le jeu est donc revenu dans sa version Recharged qui comprend des visuels plus actuels, et des commandes adaptées aux plateformes de notre époque. Le titre est bien dans l'abonnement Prime Gaming, mais il faut se rendre sur l'Epic Games Store pour l'obtenir.

Prochainement dans Amazon Prime Gaming de novembre 2023

Dans quelques jours, Amazon Prime Gaming offrira Orten Was the Case. Un jeu d'aventure et de casse-tête totalement inédit. « Préparez-vous à entrer dans les chaussures (inexistantes) de Ziggy - un héros inattendu d'un quartier suédois fictif. Ensemble, vous vous attaquerez à la redoutable tâche de contrecarrer un sinistre complot qui pourrait potentiellement dévaster le monde entier ». La sortie est attendue pour le 29 novembre prochain, et le 30 sur Prime Gaming.

Le même jour, il y a aura Caverns of Mars : Recharged. Un shooter d'exploration, avec une vue de dessus, qui est aussi un classique des années 80. Un remaster qui comprend plus d'armes, une nouvelle bande-son, des graphismes actualisés etc. « Dans Caverns of Mars: Recharged, vous embarquez dans une course folle qui vous fait descendre dans les tunnels sous la surface de Mars afin de détruire le réacteur et les niveaux les plus profondément enfouis de la base ennemie. Évitez les débris, déblayez les obstacles et détruisez les ennemis, tout en conservant vos munitions en descendant à grande vitesse au cœur du territoire ennemi. Vos munitions sont limitées et vos ennemis nombreux, alors visez juste ». Les deux débarqueront sur l'Epic Games Store.