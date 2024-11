Avis aux abonnés Amazon et aux retardataires. L’offre Prime Gaming va voir une poignée de jeux gratuits disparaître et il y en a de très bons parmi eux.

Rien n’est éternel, pas même les jeux gratuits Prime Gaming. La verticale d’Amazon dédiée aux jeux vidéo a muté. Là où elle permettait de récupérer des contenus in-game franchement pratiques, elle se focalise désormais entièrement sur la distribution de jeux gratuits. Des titres divers et variés, piochant généralement dans un catalogue rétro, des grands classiques, des productions indépendantes méconnues comme acclamées, comme des titres récents. La sélection est généralement assez éclectique pour que l’abonné ou son entourage y trouvent leur compte. Le géant du e-commerce ne vous pousse même pas à vous presser et vous laisse un bon gros mois pour aller les ajouter à votre bibliothèque. Une fois réclamés, ils seront comme toujours gardés à vie, tant que vous les récupériez dans les temps. Petite piqûre de rappel pour les retardataires, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour mettre la main sur une poignée d’entre eux.

Quatre jeux gratuits Prime Gaming à récupérer de toute urgence

Quand il s’agit de jouer sans se ruiner, les joueurs PC sont les rois. L’Epic Games Store a sa distribution de cadeaux hebdomadaires, Steam ses essais gratuits quand GOG et le Microsoft Store se montrent eux aussi parfois généreux. Amazon lui régale l’ensemble de ses abonnés avec Prime Gaming et ses dizaines de jeux gratuits tous les mois. Si les titres sont bien conservés s’ils sont réclamés avant la date butoir, vous n’avez plus que jusqu’au mercredi 20 novembre 2024 pour mettre la main sur ces quatre jeux qui vont définitivement disparaître de l’offre :

Figment 2: Creed Valley : on commence avec un excellent jeu indépendant, particulièrement apprécié des joueurs. Un titre original, dans lequel vous devez vous mesurer à des boss dans des affrontements musicaux. Exploration d’environnement uniques situés dans l’esprit humain et puzzles sympathiques sont également de la partie.

KeyWe : jeu de casse-tête coopératif lui aussi assez unique en son genre. Vous incarnez Jeff et Debra, deux petits kiwis qui font leur nid dans un bureau de poste fantaisiste. Difficile de faire les livraisons sans mains, alors les deux oiseaux doivent sauter, picorer et battre des ailes pour que le courrier arrive à bon port et dans les temps.

Mystery Box: Hidden Secrets : tout est dans le titre de ce jeu gratuit Prime Gaming. Ici, vous devez résoudre des énigmes dans différentes boîtes afin de découvrir l’histoire des inventions populaires.

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol : deux classiques des consoles 16 bit dans leurs meilleures versions. Suivez les aventures de Zeke et Julia qui doivent sauver les gens de maniaques de la tronçonneuse, des momies, zombies, vampires, hommes-lézards et autres joyeusetés.

