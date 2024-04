Les abonnés Prime Gaming continuent d'être gâtés, et il est temps de découvrir les deux nouveaux jeux disponibles. De quoi s'occuper encore un peu plus pendant le week-end, surtout si l'on ajoute à cela les deux jeux à essayer gratuitement sur Steam. Bref, si vous ne saviez pas quoi faire, vous voilà servi. Cependant, on est quand même loin des gros AAA. Ce sont plutôt des titres qui sont souvent passés sous les radars. Est-ce pour le meilleur ?

Deux jeux gratuits sur Prime Gaming

Le premier jeu gratuit Prime Gaming est Rose Riddle: Fairy Tale Detective. Un jeu de gestion du temps et d'objets cachés qui entraîne les joueurs dans une aventure au cœur de contes de fées. Le jeu suit l'histoire de Rose Riddle, qui se rend dans un mystérieux royaume de conte de fées pour découvrir la vérité sur ses parents biologiques disparus. Tout au long du jeu, Rose doit résoudre une série d'énigmes et de défis, naviguant entre la recherche d'indices et la gestion de diverses tâches pour aider les personnages de conte de fées et progresser dans son enquête.

Le gameplay mélange des éléments de recherche d'objets cachés avec des missions de gestion du temps, où les joueurs doivent effectuer des tâches dans un délai spécifique pour avancer dans l'histoire. Chaque niveau propose des objectifs uniques. Poussant les joueurs à penser stratégiquement pour maximiser leurs ressources et compléter les missions efficacement.Visuellement, le jeu présente des graphismes colorés avec un style dessin animé qui donne vie aux divers personnages et décors des contes de fées classiques, ajoutant un charme à l'ensemble. Une belle découverte Prime Gaming.

Deux jeux, deux genres

L'autre jeu Prime Gaming est Dexter Stardust: Adventures in Outer Space. Un jeu d'aventure point-and-click qui emmène les joueurs dans un voyage humoristique et plein de rebondissements à travers l'univers. Le protagoniste, Dexter Stardust, voyage de planète en planète dans un espace coloré et excentrique. Résolvant des énigmes, interagissant avec des extraterrestres bizarres, et déjouant des complots intergalactiques. Tout un programme.

Le jeu se caractérise par son style graphique rétro qui rend hommage aux aventures classiques des années 80 et 90. L'histoire est divisée en cinq épisodes, chacun offrant une intrigue unique. Dexter, avec son fidèle compagnon robot, navigue dans des situations délicates et des dialogues pleins d'esprit qui ajoutent une touche de comédie à l'ensemble de l'expérience.

Les mécaniques de jeu sont typiques des point-and-click. Demandant aux joueurs de collecter des objets, de résoudre des puzzles logiques, et d'interagir avec le décor pour avancer dans l'histoire. Les puzzles varient en difficulté, offrant un bon équilibre entre défi et accessibilité, ce qui le rend attrayant pour les joueurs de tous niveaux.