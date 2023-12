Comme d'habitude, Amazon Prime Gaming a de beaux cadeaux pour ses abonnés. Deux gros jeux gratuits sont actuellement disponibles, et on vous invite à les faire sans plus attendre.

Ça y est, les jeux du mois de décembre 2023 sur Prime Gaming ont été annoncés, et il y a du beau monde. Amazon compte bien célébrer cette période des fêtes comme il se doit, et ça se ressent dans les ajouts à venir. Récemment, ce sont deux gros jeux gratuits qui sont maintenant disponibles. Ne faites pas l'impasse dessus, car ils vont sûrement vous intéresser.

Deux gros jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming

Prime Gaming n'est pas prêt d'arrêter de distribuer des beaux cadeaux à ses détenteurs. Dans quelques jours, ils pourront se jeter sur Deathloop, le dernier-né d'Arkane Studios. Le FPS promet une aventure riche en rebondissements dans laquelle il faudra trouver le moyen de sortir d'une boucle temporelle. En attendant sa disponibilité le 7 décembre prochain, deux jeux sont là pour vous aider à patienter. L'un d'entre eux est d'ailleurs considéré comme un classique de la vieille époque. Idéal pour enrichir sa culture vidéoludique.

Orten Was the Case (Amazon Games App)

On commence avec le premier jeu gratuit Prime Gaming du jour : Orten Was the Case. Il est disponible via Amazon Games App, et il va vous embarquer dans une épopée bien étrange. Il est aussi question ici de briser une boucle temporelle, mais d'une façon assez différente. C'est avant tout un jeu d'énigmes à la direction artistique plutôt dérangeante (dans le bon sens du terme). Le monde dans lequel on nous plonge est morbide, et nous fait bien ressentir le poids qui pèse sur les épaules du héros. Après tout, il doit entreprendre la tâche de sauver le monde, ce qui n'est pas chose aisée.

Caverns of Mars : Recharged (Epic Games Store)

Le deuxième jeu gratuit Prime Gaming, c'est Caverns of Mars : Recharged. Il s'agit d'une nouvelle version du classique de 1981. Autant dire que ça ne nous rajeunit pas. Le but est simple, il faut explorer les tunnels de la planète Mars et détruire les ennemis qui se trouvent sur son passage. Tous les environnements sont destructibles, la prise en main est rapide et efficace, bref ça promet de belles parties endiablées. Difficile de ne pas avoir envie d'y jeter un œil, surtout quand on sait que c'est gratuit grâce à l'abonnement proposé par Amazon.

Les jeux gratuits de décembre 2023 avec Prime Gaming

Il se peut que vous ayez déjà ces deux jeux, ou qu'ils ne vous intéressent pas. Si c'est le cas, votre regard sera plutôt tourné vers les nouveaux jeux gratuits Prime Gaming du mois de décembre . Et là, il va y avoir de quoi faire. Plus haut, nous avons parlé de Deathloop, mais il n'est pas le seul sur la liste. Dans le lot, on retrouve de la survie, du jeu de tir façon arcade, de l'aventure, de la gestion, bref, il y en a pour tous les goûts. Voici la liste complète :