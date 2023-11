Chaque mois, Amazon Prime Gaming invite ses abonnés à profiter de quelques jeux, sans frais supplémentaires. L'offre est bien fournie, et se renouvelle régulièrement pour maintenir l'intérêt des utilisateurs. Ce mois de novembre a justement vu de belles productions débarquer sur le service, et le catalogue va continuer à se renforcer dans les jours à venir. Trois nouveaux jeux sont justement arrivés sur la plateforme, et ils valent clairement le détour.

Trois nouveaux jeux gratuits sur Prime Gaming

On commence avec Behind the Frame: The Finest Scenery, le jeu parfait si vous aimez les productions calmes, sans prise de tête. Le titre, signé Silver Lining, s'inspire de l’univers visuel de Miyazaki et du Studio Ghibli. C'est une aventure narrative où on incarne un artiste en devenir qui doit achever son œuvre maîtresse. Pour ce faire, il faut résoudre divers puzzles. Sachez également que la version VR du jeu est disponible sur Prime Gaming. Difficile de ne pas avoir envie d'y jeter un œil.

Continuons avec STAR WARS Knights of the Old Republic. Pour certains, il n'y a plus besoin de présenter ce classique issu de la franchise culte. Dans ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming, on endosse le rôle du dernier espoir de l’Ordre Jedi. Le but étant de maîtriser la Force pour sauver la République. En bref, c'est un job sans pression, pas vrai ? La particularité ici, c'est qu'on peut choisir de servir le bien, mais aussi le côté obscur. Allez-vous sauver la galaxie, ou devenir sa plus grande menace ? Le choix est vôtre, alors foncez l'essayer sur Prime Gaming.

On finit avec Q.U.B.E et plus précisément sa Director's Cut. Ce jeu gratuit est à destination de celles et ceux qui aiment faire travailler leur matière grise. Il s'agit d'un jeu d'énigmes qui a reçu des retours globalement positifs. Cette version définitive a le mérite d'ajouter une toute nouvelle histoire, idéal pour ceux qui ont déjà fait le jeu de base. Quant au principe, il est plutôt direct : à l'aide de gants high-tech capables de manipuler des cubes dans l'environnement, on va se frotter à des puzzles variés plutôt bien fichus. Si vous êtes tentés, ne traînez pas, puisqu'il repartira le 20 décembre 2023.

Les futures entrées de novembre

La valse des arrivées sur la plateforme Amazon Prime Gaming en novembre est loin d'être terminée. Dans quelques jours, nous allons pouvoir faire le déjanté Donjon de Naheulbeuk : l'Amulette du Désordre. Il sera suivi par d'une poignée d'autres jeux, allant des grosses productions aux indépendants :