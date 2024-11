Amazon a « dépensé sans compter » pour les nouveaux « gratuits » offerts aux abonnés Prime Gaming en novembre 2024. Avis aux amateurs de Jurassic World et de gestion !

Certains des jeux Prime Gaming de novembre 2024 sont encore disponibles pour tous les abonnés à l'image de Dishonored: Definitive Edition, Tomb Raider: Anniversary, Overcooked: Gourmet Edition ou encore le plateformer saignant Super Meat Boy. Depuis quelques jours, 5 gros jeux gratuits à garder à vie ont fait leur apparition avec, entre autres, un jeu adapté d'une franchise qui continue de faire rêver petits et grands. Pour ne pas les louper, voici une petite piqûre de rappel sur les dernières nouveautés de l'abonnement.

Les nouveaux jeux Prime Gaming de novembre 2024

Vous avez toujours rêvé d'avoir votre propre parc de dinosaures comme John Hammond ? Jurassic World Evolution fait partie des nouveaux jeux « gratuits » Prime Gaming de novembre 2024. En plus de la création et de la gestion de cet environnement pour ces animaux historiques, vous pourrez également jouer avec la science en modifiant les créatures (comportements, caractéristiques...). Après une plongée dans la préhistoire, vous pourrez partir dans l'espace avec le classique Elite Dangerous.

Les jeux gratuits Prime Gaming récemment ajoutés comprennent également une aventure déjantée, une expérience pour les fans de mystères et d'énigmes ou encore de la stratégie avec des éléments de deck-building. Voici la liste complète des jeux du 27 novembre 2024 :

Elite Dangerous [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Sir Whoopass - Immortal Death [GOG Code]

- Immortal Death [GOG Code] Jurassic World Evolution [Epic Games Store]

[Epic Games Store] Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition [Amazon Games App]

[Amazon Games App] Shogun Showdown [GOG Code]

Comment obtenir « gratuitement » ces 5 jeux Prime Gaming du 27 novembre 2024 ? La marche à suivre est toujours identique, et il faut d'abord être sûr d'avoir un abonnement à Amazon Prime. Des comptes GOG et Epic Games Store sont aussi nécessaires pour ajouter ces titres dans vos bibliothèques et les garder à vie.

Souscrivez ou renouvellement votre abonnement Amazon Prime s'il est arrivé à expiration

Allez sur la page officielle Prime Gaming

Puis sur l'onglet « Jeux gratuits »

Cliquez sur « Récupérer le jeu » et « Obtenir le jeu » pour chacun des titres

Suivre les indications de chaque plateforme

Source : Amazon Prime Gaming.