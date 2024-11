Les abonnés Amazon Prime l'ignorent souvent : sans aucun surcoût, ils ont aussi accès à tout un catalogue de jeux à la demande ! Et justement, c'est le moment d'en profiter. Prime Gaming a encore enrichi sa ludothèque pas plus tard qu'hier. Ce sont en tout cinq nouveaux jeux supplémentaires qui sont disponibles. On peut vous dire que dans le lot, il y a de très belles choses.

Un mois de novembre déjà bien rempli sur Prime Gaming

Amazon gâte ses abonnés ce mois-ci. Deux gros jeux ont déjà été ajoutés à Prime Gaming la semaine dernière (Marvel's Guardians of the Galaxy et Mafia). Le service compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres belles nouveautés vont s'ajouter au catalogue tout le mois de novembre, comme du Dishonored, du Super Meat Boy, du Tomb Raider ou encore du Jurassic World.

Mais, avant toute chose, notez qu'il y a quelques prérequis pour en profiter totalement. D'abord, vous devez donc être abonné à Prime Gaming. Cela vous permettra d'accéder à la plupart des jeux sur PC. Mais, dans certains cas, les jeux proposés sont offerts via un partenariat avec d'autres plateformes, comme GOG ou Epic Games. Dans ce cas, pensez bien à créer un compte (gratuit) sur celles proposant des jeux qui vous intéressent.

© Amazon

Quels sont les jeux gratuits de Prime Gaming ajoutés le 7 novembre 2024 ?

Nous le disions, ce sont donc 5 nouveaux jeux qui ont rejoint la ludothèque de Prime Gaming ce jeudi 7 novembre. Le plus important du lot est assurément Dishonored. L'excellent FPS d'Arkane Studios et Bethesda vous est proposé dans sa Definitive Edition, qui inclus les nombreux DLC du titre. Dans un autre style, les amateurs de jeux d'aventure axés sur la réflexion auront tout le loisir de se plonger dans Close to the Sun. Ça devrait d'autant plus vous plaire si vous aimez l'esthétique à la BioShock. Enfin, les derniers titres, plus légers, vous feront passer le temps, mais ce ne sont peut-être pas ceux qui vous retiendront le plus :

Bang Bang Racing (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Close To The Sun (via GOG)

(via GOG) Dishonored — Definitive Edition (via GOG)

(via GOG) Disney•Pixar Cars (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Snakebird Complete (via l'Epic Games Store)