Plusieurs titres majeurs du programme Prime Gaming de novembre 2024 sont encore disponibles pour les abonnés Amazon Prime. Pour rappel, ce service inclus dans l’abonnement permet de télécharger des jeux sans frais supplémentaires, offrant ainsi un excellent moyen d’enrichir sa bibliothèque sans dépenser un centime de plus. Et 5 nouveaux jeux viennent e débarquer.

Les jeux Prime Gaming gratuits du 27 novembre 2024

Ce mois-ci, Prime Gaming propose une sélection de cinq jeux gratuits qui plaira à un large éventail de joueurs. Les amateurs d’exploration spatiale seront ravis avec Elite Dangerous, un jeu massivement multijoueur qui vous met aux commandes de votre propre vaisseau dans une galaxie ouverte et impitoyable. Si vous préférez un peu d’humour et de légèreté, Sir Whoopass – Immortal Death vous embarque dans une aventure déjantée remplie de blagues absurdes et de mini-jeux farfelus, idéale pour casser la routine.

Les amateurs de gestion trouveront leur bonheur avec Jurassic World Evolution, un jeu où vous devrez gérer des dinosaures sur l’archipel de Muertes en jonglant entre science, sécurité et divertissement. Pour les fans de mystères et d’énigmes, Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition vous plonge dans une enquête captivante où vous incarnez un détective dans une situation plus que singulière. Enfin, Shogun Showdown combine stratégie, combat au tour par tour et éléments de deck-building, offrant une expérience exigeante et satisfaisante pour les amateurs de défis tactiques.

La liste des jeux gratuits :

Elite Dangerous (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Sir Whoopass – Immortal Death (GOG Code)

(GOG Code) Jurassic World Evolution (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector’s Edition (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Shogun Showdown(GOG Code)

Comment faire pour récupérer ces jeux gratuits Prime Gaming ? La méthode ne change jamais. D'abord, assurez-vous de faire partie du programme d'Amazon. Ensuite, il faut des comptes supplémentaires en fonction de la plateforme (Epic Games Store, GOG...).

Avoir un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Direction « Jeux gratuits »

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Puis suivre les instructions pour chaque plateforme

Source : Amazon Prime Gaming.