Quelle que soit la plateforme, tous les joueurs bénéficient de leurs jeux gratuits mensuels. Les offres d’abonnement se sont multipliées et prolifèrent depuis des années, chacune proposant ses propres jeux gratuits ou accessibles sans frais supplémentaires : Xbox Game Pass, PS Plus, Steam, GOG, et bien sûr Prime Gaming. À propos de ce dernier, le service d'Amazon vient justement de dévoiler les premiers jeux de juillet, et ils sont très impressionnants.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juillet 2024

Cette fois-ci, les amateurs de tous genres trouveront leur bonheur parmi des titres allant de l'action et l'aventure à la science-fiction et aux classiques du jeu vidéo. Voici un aperçu détaillé des jeux qui seront disponibles ce mois-ci. À partir du 3 juillet, Prime Gaming offre trois jeux captivants pour commencer le mois. Wall World, disponible via l'Amazon Games App, vous plonge dans un monde mystérieux où vous explorez avec votre gigantesque robospider, extrayez des ressources précieuses, améliorez votre équipement et combattez des hordes de monstres tout en découvrant des biomes exotiques.

Hitman Absolution, proposé sous forme de code GOG, ramène l'assassin original, l'Agent 47, qui, trahi par l'Agence et traqué par la police, poursuit sa quête de rédemption dans un monde corrompu. Enfin, Call of Juarez: Bound in Blood, également disponible via un code GOG, vous transporte dans le Far West où les frères McCall sont prêts à tout pour sauver leur famille, y compris tuer quiconque se met en travers de leur chemin vers le légendaire Or de Juarez.

Disponible le 3 juillet

Wall World [Amazon Games App]

Hitman Absolution [GOG Code]

Call of Juarez: Bound in Blood [GOG Code]

Disponible le 11 juillet

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge [Epic Games Store]

STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords [Amazon Games App]

Alex Kidd in Miracle World DX [Epic Games Store]

Samurai Bringer [Amazon Games App]

Le 11 juillet, une nouvelle sélection de jeux diversifiée est mise à disposition. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, disponible sur l'Epic Games Store, réunit Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphael dans un beat 'em up magnifiquement réalisé. STAR WARS: Knights of the Old Republic 2 — The Sith Lords, accessible via l'Amazon Games App, se déroule cinq ans après les événements du jeu original, mettant les joueurs dans la peau d'un Jedi solitaire face à une menace Sith imminente. Alex Kidd in Miracle World DX, également sur l'Epic Games Store, propose un retour en force du classique du jeu de plateforme avec des graphismes modernisés et de nouvelles fonctionnalités. Enfin, Samurai Bringer, disponible via l'Amazon Games App, vous met au défi d'affronter des hordes de samouraïs et de démons pour perfectionner votre style de combat et vaincre le dragon légendaire Yamata-no-Orochi dans ce roguelite aux niveaux changeants.