Quoi de neuf dans les jeux Prime Gaming de juillet 2024 ? La partie jeu vidéo de l'abonnement Amazon offre en ce moment même Wall World, Hitman Absolution et Call of Juarez: Bound in Blood, un jeu à la croisée de Call of Duty et de Red Redemption de Techland (Dying Light) et Ubisoft. Les abonnés ont encore du temps devant eux pour obtenir certains jeux « gratuits », mais pas tous. Certains vont être supprimés dans les prochaines heures et il n'y a pas de retour en arrière possible.

Deux jeux Prime Gaming quittent le service d'Amazon

Les jeux gratuits Prime Gaming ne sont là que temporairement. Certains restent plus longtemps que d'autres, mais dans tous les cas, ils finissent par disparaitre. Pour mieux réapparaitre par la suite ? Parfois, oui. Il suffit qu'Amazon renégocie un contrat pour faire revenir des titres précédemment retirés de son service. D'ailleurs, attention, deux jeux Prime Gaming seront indisponibles à partir du 10 juillet 2024. D'un côté, on a un poids lourd du genre infiltration, avec un héro adepte du transformisme, et de l'autre une licence tout aussi culte qui se déroule dans l'espace.

Hitman Absolution [GOG Code]

Hitman Absolution est l'un des incontournables Prime Gaming de juillet 2024, et pourtant, il est déjà sur le départ. Dans cet épisode, l'Agent 47 est trahi par l'Agence et se retrouve avec la police aux trousses. L'assassin chauve le plus dangereux du game ne peut que compter que sur lui-même, et sur sa capacité à se fondre dans la masse en revêtant des costumes divers et variés. Il y a des accoutrements assez basiques comme celui de policier ou d'agent du SWAT, de jardinier, de chef cuisinier, et des déguisements plus exotiques comme celui de l'épouvantail. Hitman Absolution quitte Amazon Prime Gaming le 10 juillet 2024, mais vous pouvez le télécharger ici.

Star Wars Battlefront 2 - Classic 2005 [GOG Code]

Star Wars Battlefront 2, le jeu original de 2005, faisait partie de la fournée Prime Gaming de juin 2024. Mais il est temps pour lui de s'envoler vers une galaxie puisqu'il sera retiré de l'abonnement prochainement, le 10 juillet comme Hitman Absolution. À l'instar de la version 2017 de DICE, SW Battlefront 2 comporte une campagne solo qui force le joueur à passer du côté obscure en rejoignant « la 501ème Légion de Stormtroopers de Dark Vador pour changer le destin de la galaxie ». Une fois le gameplay en main, vous allez pouvoir tester vos compétences avec le multi jusqu'à 64 joueurs, à travers les modes Conquête, Capture de drapeau etc. Star Wars Battlefront 2 est à récupérer gratuitement à cette adresse.