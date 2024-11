Alerte bon plan pour les joueuses et joueurs PC. Cinq nouveaux jeux gratuits Prime Gaming sont maintenant disponibles, et il y en d'excellents dans le lot.

Se faire une petite machine de guerre, ou un PC décent, c’est un investissement. Un coût qui est vite rentabilisé pour quiconque surveille les bons plans. Les différents éditeurs et boutiques n’hésitent en effet pas à y aller de leurs petits, comme gros jeux gratuits. L’Epic Games Store est passé maître en la matière avec son initiative permettant de récupérer à minima un nouveau cadeau chaque semaine. Comme en ce moment même, GOG propose de mettre la main un jeu lors de ses périodes de soldes importantes. Cela fait aussi quelques années maintenant qu’Amazon est entré dans la danse avec Prime Gaming, son offre dédiée à notre médium et intégrée d’office dans tout abonnement classique. Chaque mois, le géant du e-commerce propose à ses membres de récupérer chaque semaine une poignée de jeux gratuits et il a vu les choses en grand pour Halloween.

Cinq nouveaux jeux gratuits Prime Gaming disponibles

Amazon n’a pas fait les choses à moitié pour Halloween. Pour célébrer l’événement comme il se doit, le cybermarchand vous a concocté une sélection toute spéciale pour vous mettre dans l’ambiance. Titres horrifiques, atmosphériques, il y avait de tout dans la nouvelle vague de jeux gratuits déployée ce jeudi. Comme toujours, les abonnés ont environ un mois pour les réclamer, après quoi ils resteront dans leurs bibliothèques ad vitam aeternam. Voici les derniers jeux gratuits Prime Gaming d’octobre 2024.

A Plague Tale: Innocence [GOG] : véritable pépite à la française. Vous y suivez les aventures d’Amicia et son petit frère Hugo pris d’un mal étrange. Les deux enfants sont contraints d’entreprendre un voyage déchirant alors que le pays est pris d’une épidémie de peste où des rats dévorent par centaines tout sur leur passage.

[GOG] : véritable pépite à la française. Vous y suivez les aventures d’Amicia et son petit frère Hugo pris d’un mal étrange. Les deux enfants sont contraints d’entreprendre un voyage déchirant alors que le pays est pris d’une épidémie de peste où des rats dévorent par centaines tout sur leur passage. Death’s Door [ Epic Games Store] : encore un excellent jeu gratuit Prime Gaming. Un titre d'aventure dans lequel vous incarnez un moissonneur d'âmes de défunts. Son petit train de vie est chamboulé lorsque l'âme dont il a la garde lui est subtilisée par un voleur désespéré.

Epic Games Store] : encore un excellent jeu gratuit Prime Gaming. Un titre d'aventure dans lequel vous incarnez un moissonneur d'âmes de défunts. Son petit train de vie est chamboulé lorsque l'âme dont il a la garde lui est subtilisée par un voleur désespéré. Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition [Amazon Games App] : jeu d’aventure et casse-tête dans lequel vous enquêtez sur la disparition de la mère et la sœur de votre personnage. Alors que des réponses semblent l'attendre à l'hôtel Freedom, les apparences sont trompeuses.

[Amazon Games App] : jeu d’aventure et casse-tête dans lequel vous enquêtez sur la disparition de la mère et la sœur de votre personnage. Alors que des réponses semblent l'attendre à l'hôtel Freedom, les apparences sont trompeuses. Scorn [GOG] : envie d’une ambiance morbide, une direction artistique à la limite du dérangeant ? Ce jeu gratuit Prime Gaming est pour vous. Le titre mêle vue à la première personne, action, aventure et puzzles. Un titre plutôt sympathique, à l’atmosphère singulière.

: envie d’une ambiance morbide, une direction artistique à la limite du dérangeant ? Ce jeu gratuit Prime Gaming est pour vous. Le titre mêle vue à la première personne, action, aventure et puzzles. Un titre plutôt sympathique, à l’atmosphère singulière. Coromon [GOG] : petit RPG japonais en pixel qui vous rappellera votre enfance sur Pokemon. Dans la peau d’un chercheur en combat vous devrez faire face à une menace sans précédent accompagné de son escouade de petits monstres.

Source : Prime