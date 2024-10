Prime Gaming est sur le point de délivrer ses ultimes jeux gratuits pour les abonnés, et le meilleur reste peut-être à venir la semaine prochaine... Tout au long du mois, l'abonnement d'Amazon a offert de (très) belles choses à l'image de BioShock Remastered, DOOM Eternal, Killing Floor 2 et a même accueilli la saga mythique SOS Fantômes avec le jeu multijoueur asymétrique Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition. Si vous n'avez pas encore été sur le site officiel, voici toutes les nouveautés du 24 octobre 2024 qui préparent tranquillement les joueuses et joueurs à la fête d'Halloween.

Les jeux gratuits Prime Gaming du 24 octobre 2024 disponibles

Les jeux Prime Gaming d'octobre 2024 sont bientôt complets. Vous avez encore du temps devant vous pour télécharger DOOM Eternal ou BioShock Remastered, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont disponibles que temporairement. Le rappel étant fait, place aux six nouveaux jeux gratuits avec du très bon.

On commence avec un plateformer 3D à l'ancienne, fait en France par un seul développeur, Pumpkin Jack. Un soft qui s'inspire notamment de références du genre comme MediEvil ou encore Jak & Daxter. Au lieu d'être un chevalier ou un garçon, vous incarnez un seigneur à tête de citrouille et vous devez triompher du bien. Si vous cherchez un titre pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, mais avec une dimension cartoonesque et une direction artistique très colorée pour moins avoir peur, vous pouvez y aller. Il a de très bons retours sur Steam.

Dans les jeux gratuits Prime Gaming du 24 octobre 2024, on a également l'ancienne exclusivité Xbox The Gunk. Cette fois, vous allez jouer en tant que Rani, une convoyeuse de l'espace à la recherche de la mission qui pourra vous rendre riche avec votre binôme. Et pour cela, il faut préserver l'écosystème de la planète visité et la nettoyer du mal qui la ronge. Il y a aussi Gargoyles Remastered, un jeu devenu culte aux États-Unis, des titres horrifiques avec STATIS: Bone Totem et Morbid The Seven Acolytes, ainsi que Monster Train. Une production indépendante qui mélange roguelike et construction de decks de cartes.

Tous les jeux Amazon Prime Gaming du 24 octobre 2024 :

Voilà pour les six nouveaux jeux gratuits Prime Gaming du 24 octobre 2024. Mais comment les récupérer ? La méthode reste évidemment identique d'une semaine à l'autre. Si jamais vous êtes un nouvel abonné, voici un rappel des étapes à suivre.

S'abonner avec un abonnement Amazon Prime

Se rendre sur la page Prime Gaming

Aller dans la section « Jeux gratuits »

Repérer les jeux de son choix, puis cliquer à chaque fois sur « Récupérer le jeu »

Le reste sera très bien expliqué, mais pour les télécharger, il faudra obligatoire des comptes Epic Games Store, GOG et autres

Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez aussi cliquer sur les liens de notre liste au-dessus.

Source : Amazon Prime Gaming.