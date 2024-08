Les jeux gratuits de l’offre Amazon Prime Gaming sont disponibles plus longtemps que sur d’autres plateformes, mais ils ne le restent pas éternellement. Cinq productions vont bientôt redevenir payantes, et il y en a d’excellentes.

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux gratuits Prime Gaming. Là où les cadeaux qui peuvent être récupérés sur l’Epic Games Store, ou parfois sur Steam et GOG, ne sont disponibles que quelques jours, Amazon laisse bien le temps à ses abonnés d’aller les ajouter à leur bibliothèque. Une fois réclamées, les productions en question sont conservées à vie. Dans une poignée de jours, une flopée de jeux gratuits Prime Gaming disparaîtront donc de l’offre et il y en a de très bons dans le lot.

Dernière chance pour ces 5 jeux gratuits Prime Gaming

Il n’a jamais été aussi facile de jouer sur PC sans se ruiner. L’Epic Games Store enchaîne les cadeaux hebdomadaires, quand GOG y va également de ses productions offertes de temps à autre. De son côté, Steam multiplie les weekends d’essais gratuits quand certains éditeurs proposent carrément de garder leurs productions. Amazon est lui aussi entré dans la danse avec Prime Gaming. Son offre permet de récupérer tout un tas de jeux gratuits, qui sont alors conservés à vie. Du moins, tant qu’ils ont été réclamés dans les temps. Justement, il ne vous reste plus qu’une poignée de jours pour ajouter plusieurs titres à votre bibliothèque. Dans la journée du mercredi 14 août 2024, ce sont donc cinq jeux qui vont disparaître de l’offre.

The Forgotten City

A la base un mode colossal de Skyrim, il s’est finalement transformé en un jeu à part entière. Dans ce RPG, vous découvrirez les ruines d'une ancienne cité souterraine. Un voyage de 2000 ans dans le passé où vous revivez les derniers jours d’une ville romaine maudite. À vous d’exploiter sa boucle temporelle pour en percer tous les mystères. Un jeu gratuit Prime Gaming particulièrement apprécié et bien noté des joueurs.

Star Wars KOTOR 2 gratuit avec Prime Gaming

Un grand classique et inutile de rappeler à quel point il est ADORÉ des fans. Cet épisode se déroule 5 ans après les événements du premier volet. En tant que Jedi solitaire vous devez tenter d’arrêter les Sith, alors qu’ils sont sur le point d’écraser l’Ancienne République. Suivrez-vous le côté lumineux de la force ou succomberez-vous au côté obscur ? A récupérer gratuitement avant le 14 août grâce à Prime Gaming.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Encore un très bon jeu gratuit Prime Gaming à récupérer avant qu’il ne disparaisse. Retrouvez Leonardo, Michelangelo, Raphael et Donatello dans un véritable hommage aux anciens jeux de la licence. Un excellent beat them all qui a conquis les joueurs comme les critiques grâce à sa réalisation exceptionnelle.

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread

Clairement l’un des plus méconnus de la sélection. Ce metroidvania qui se veut difficile vous propose de découvrir un monde coloré aux allures de bande dessinée. À vous d’utiliser tous les talents à votre disposition pour venir à bout des phases de plateforme ardues et des énigmes. Un petit jeu indé sympathique comme tout à l’ambiance qui rappelle les meilleurs films d’action des 80’s.

Nine Witches: Family Disruption

On termine avec un petit jeu gratuit Prime Gaming en point & click. Dans cette aventure comique et surnaturelle en pixels, les joueurs incarnent deux héros, un professeur de sciences occultes tétraplégique et son fidèle assistant. Le duo se lance alors dans une histoire mouvementée afin de lever une ancienne malédiction qu’ils sont les seuls à pouvoir lever.

Source : Prime Gaming