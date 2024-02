A chaque nouveau mois son lot de jeux « gratuits » pour les différentes offres d’abonnements. Les membres du PS Plus pourront par exemple découvrir le nouveau jeu-service de Square Enix dès son lancement officiel, quand les abonnés au Xbox auront eux aussi le droit à quelques sorties day one attendues dont Persona 3. Comme depuis quelque temps maintenant, Amazon va aussi y aller de ses petits cadeaux. Il y a d’ores et déjà plus de jeux offerts qu’annoncés le mois précédent, avec le tout premier épisode d’une licence devenue culte dans le milieu du jeu vidéo. Oui, celle-là même qui sera adaptée en série live-action sur son service de SVOD. Voici le programme d’Amazon Prime Gaming de février 2024.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de février 2024

Les jeux gratuits d’Amazon Prime Gaming de février 2024 viennent fraîchement d’être annoncés. Une sélection qui sera clairement placée sous le signe des jeux indépendants, mais qui aura en tête d’affiche le tout premier Fallout. Bon sachant qu’il a déjà été offert ici et là à de multiples reprises c’est forcément moins marquant, mais les retardataires vont pouvoir mettre la main dessus avant la diffusion de la série en avril prochain. Les festivités débutent donc dès aujourd’hui, avec plusieurs titres déployés au fil des semaines.

1er février

Fallout [GOG] : un grand classique et premier épisode d’une licence qu’on ne présente plus. Ce CRPG post-apocalyptique a révolutionné le genre à son époque. Ici les joueurs doivent explorer les ruines dévastées d'une civilisation autrefois en plein âge d'or.

: un grand classique et premier épisode d’une licence qu’on ne présente plus. Ce CRPG post-apocalyptique a révolutionné le genre à son époque. Ici les joueurs doivent explorer les ruines dévastées d'une civilisation autrefois en plein âge d'or. Breakout Recharged [Epic Games Store] : un petit jeu indé paru en 2022 et sympathique comme tout. Dans ce jeu d’arcade qui s’apparente à une version revisitée du casse-briques vous devez surmonter de nombreux défis grâce à des power-ups.

8 février

Missile Command: Recharged [Epic Games Store] : une version moderne du jeu d'arcade où vous devez défendre les villes contre les attaques de missiles, de chars et bien d’autres choses encore.

15 février

Criminal Archives Alphabetic Murders - Collector's Edition [Legacy Games] : les jeux d’objets cachés, d’énigmes et de casse-tête sont devenus une habitude avec Prime Gaming. Ici, une série de trois meurtres semble être liée et c’est à vous de percer le mystère que les unis avec pour seule arme votre logique.

[Legacy Games] : les jeux d’objets cachés, d’énigmes et de casse-tête sont devenus une habitude avec Prime Gaming. Ici, une série de trois meurtres semble être liée et c’est à vous de percer le mystère que les unis avec pour seule arme votre logique. Tempest 4000 [Amazon Games App] : inspiré du jeu original d’arcade du même nom, ce “Tube-shooter” riche en action reprend donc tous les codes de son modèle.

22 février

Blade Assault [Amazon Games App] : ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming se présente comme un plateformer 2D aux éléments de rogue-lite, le tout avec un pixel art assez unique en son genre. A vous de faire régner la justice dans une ville de science-fiction désolée.

29 février

Gravitar: Recharged [Epic Games Store] : encore un grand classique revisité dans cette sélection Prime Gaming de février 2024. Vous pourrez cette fois tester vos talents de pilote tout en accomplissant des missions dans le système solaire.

Les jeux Amazon Luna et du contenu gratuit via Prime Gaming

Comme d’habitude, en plus des jeux gratuits Prime Gaming, les abonnés et utilisateurs d’Amazon Luna pourront également découvrir une nouvelle flopée de productions, à savoir :

Inertial Drift

Garfield Lasagna Party

Kunai, Inside My Radio

Jackbox Party Pack 10

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Trackmania.

Du contenu gratuit pour certaines des productions les plus en vogue sera également déployé progressivement. Si tout n’a pas encore été révélé, les joueurs League of Legends auront encore le droit à une capsule forte utile, quand les joueurs de PUBG seront servis avec pack booster Chicken Dinner. Il y a fort à parier qu’il y aura encore un pack pour EA FC 24 ce mois-ci.