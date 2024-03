En février dernier, le service Prime Gaming a accueilli des jeux plutôt intéressants en son sein. Les utilisateurs n'ont globalement pas été déçus. Récemment, on a pu voir les ajouts du mois de mars 2024, et clairement, on va avoir de quoi faire. D'ailleurs, deux titres sont arrivés aujourd'hui, et on vous invite à les faire sans plus attendre. Pour cause, l'un d'entre eux peut seulement être qualifié de légendaire. Si vous souhaitez enrichir votre culture vidéoludique, c'est le moment parfait.

La licence Fallout continue de fréquenter le service Prime Gaming

On commence par le gros morceau, celui qu'il ne faut surtout pas louper sur Prime Gaming : Fallout 2. Eh oui, on n'avait pas exagéré. La franchise n'est plus à présenter, vous la connaissez sans doute, ne serait-ce que de nom. Encore aujourd'hui, elle continue de faire du bruit, que ce soit à travers sa série en prises de vues réelles ou son cinquième opus qui se fait attendre au tournant. D'une manière générale, c'est une véritable pépite qui a marqué le médium depuis sa création en 1997. Et dès maintenant, vous pouvez faire le 2, et ce, sans frais supplémentaires.

En effet, il est gratuit via un code GOG et ça tombe à pic. Jusqu'au 6 mars, c'était son aîné qui était disponible grâce à l'abonnement Amazon Prime Gaming. Par conséquent, ce n'est plus le cas à l'heure d'écrire ces lignes, mais on peut se retrancher sur la suite. Cette dernière a été saluée à de nombreuses reprises pour des raisons qui ne vont pas vous surprendre. On nous parle d'une vraie finesse dans l'écriture, d'une importance cruciale dans les choix faits par le joueur, et d'une belle diversité au niveau des fins. Vous aimez les CRPG ? Dans ce cas, ne traînez plus, et foncez !

Un autre ajout de taille pour les abonnés

Si vous avez déjà fait Fallout 2, rassurez-vous, Prime Gaming a un autre ajout en réserve pour vous. Il s'agit de Scarf, accessible gratuitement via l'application Amazon Games. Cette fois, on a affaire à un jeu d'aventure qui prend la forme d'un plateformer 3D tout mignon. Son atmosphère n'est pas sa seule grosse cartouche, puisqu'il livre une épopée touchante et nous fait parcourir des mondes d'une beauté que vous reconnaîtrez au premier coup d'oeil.

Pour celles et ceux qui hésitent à sauter le pas, gardez bien en tête qu'on est face à un titre très apprécié. Sa moyenne sur Steam parle d'elle-même : « Très positive » pour 102 avis. Ce n'est pas rien, surtout pour un petit jeu comme ça. Son arrivée sur le catalogue Prime Gaming va justement permettre à plus de monde de le découvrir, ce qui est une excellente nouvelle. Sur ce, on vous donne rendez-vous le 14 mars prochain pour les nouveaux-venus sur le service du géant américain.