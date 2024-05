Quatre nouveaux jeux « gratuits » Prime Gaming attendent dès maintenant les abonnés. Et dans le lot, on retrouve une licence complètement indispensable.

Comme promis, Amazon a commencé à mettre en ligne les jeux du mois pour ses abonnés Prime Gaming. Durant les premiers jours, le service a offert Tomb Raider Game of the Year Edition, qui est la version complète du reboot de 2013, ainsi que LEGO Star Wars III: The Clone Wars. Les deux peuvent être obtenus en entrant un code sur la plateforme GOG de CD Projekt Red. Au cours du pont du 8 mai 2024, des petits nouveaux ont été ajoutés et les voici.

Quatre jeux « gratuits » en plus sur Amazon Prime Gaming

Des jeux gratuits Prime Gaming inédits habillent désormais la page d'accueil du service d'Amazon. Avec Electrician Simulator, vous allez pouvoir tester vos talents d'électricien en partant de zéro. Vous mettez en effet un pied dans le métier en reprenant une affaire familiale qu'il va falloir maintenir à flot. Diverses tâches vous seront confiées de la plus basique comme réparer une prise électrique, à la plus complexe comme créer un réseau électrique de A à Z. Évidemment, vous serez aussi amenés à remettre à neuf des objets comme une manette de jeu.

La sélection Prime Gaming du 10 mai 2024 propose également deux point'n'click. Dark City: International Intrigue est un jeu d'aventure d'objets cachés où il faudra résoudre un mystère dangereux. « Le légendaire Phénix a été repéré et un lien étrange avec le célèbre magicien Harry Houdini en fait le principal suspect. Le maître de l'illusion pourrait-il vraiment être responsable ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette dévastation ? ».

Nine Witches: Family Disruption, le deuxième point'n'clik offert via Amazon Prime Gaming, traite plutôt de sciences occultes dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Un professeur de sciences occultes tétraplégique et son assistant doivent se rendre en Norvège pour arrêter l'Okkulte-55. Une division secrète du Troisième Reich qui a provoqué une malédiction étant en capacité de changer le cours de la guerre.

Enfin, le dernier jeu Prime Gaming de la semaine n'est autre que Fallout 3: Game of the Year Edition. L'un des jeux incontournables de l'année 2018 et une franchise qui est parmi les plus cultes. Cette édition Jeu de l'Année renferme l'aventure principale, mais également les cinq packs d'extension qui sont sortis au fil du temps. Si le rendu original vous effraie, vous pouvez toujours améliorer les choses avec l'innombrable quantité de mods.

Crédits : Bethesda.

Comment récupérer gratuitement ces jeux ?

Pour récupérer ces quatre titres, rendez-vous sur la page d'accueil Prime Gaming dans la catégorie « Jeux Gratuits ». Ensuite, il n'y qu'à cliquer sur le bouton « Récupérer » de chaque titre. De là, les méthodes de téléchargement peuvent varier, mais tout est expliqué. Voici comment obtenir Fallout 3 par exemple :