Une fois encore, Prime Gaming permet de découvrir de nombreux jeux, et il y en a vraiment pour tous les goûts avec une grande variété de genres représentés. Il y a de l'archi-culte, de la VR, du FPS… Bref, comme il faut de tout pour faire un monde, Prime a décidé de gâter les abonnés et ne fait pas semblant.

6 jeux gratuits pour les abonnés Prime Gaming

Depuis le 10 octobre, Prime Gaming offre une sélection variée de jeux gratuits pour ses abonnés, et c'est une belle occasion de découvrir plusieurs titres passionnants. Parmi eux, on retrouve l'iconique BioShock Remastered via GOG, qui vous plonge dans l'univers dystopique de Rapture avec des graphismes améliorés et une histoire toujours aussi captivante.

Les amateurs d'action frénétique ne pourront pas passer à côté de DOOM Eternal (disponible via le Microsoft Store), où vous incarnez le Slayer dans une lutte sans merci contre des hordes de démons dans un tourbillon d’action et d’adrénaline pure. Si vous préférez une expérience plus angoissante, DreadOut 2 (via l’Amazon Games App) est un survival horror inspiré du folklore indonésien, où vous affrontez des esprits maléfiques en explorant des environnements oppressants.

Pour une aventure multijoueur fun et décalée, Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition (sur l’Epic Games Store) vous propose de rejoindre les célèbres chasseurs de fantômes ou d'incarner un spectre en fuite dans des parties dynamiques et pleines de surprises.

Pour ceux qui aiment l'humour absurde, Priest Simulator: Vampire Show (également sur Epic Games Store) vous place dans la peau d'un prêtre vampire qui doit à la fois combattre des démons et gérer une église dans un univers totalement déjanté.

Enfin, The Gap (sur Amazon Games App) est un jeu narratif de science-fiction qui explore des thèmes profonds autour de la mémoire et de la réalité, offrant une histoire émouvante et immersive.

Dépêchez-vous, l'un est disponible jusqu'au 16 octobre !

En plus de ces jeux disponibles depuis le 10 octobre, Arcadegeddon est un autre titre à ne pas rater. Mais attention, il est seulement disponible jusqu'au 16 octobre, alors il faut faire vite !

Arcadegeddon est un shooter multijoueur coopératif qui mélange PvE et PvP. Le jeu vous plonge dans un univers futuriste coloré, où vous devez défendre une salle d’arcade contre de méchantes corporations. Avec son ambiance rétro et ses affrontements dynamiques, c'est une excellente option pour des parties entre amis. Ne manquez pas cette chance avant la date limite !

