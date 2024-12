À l'occasion de la sortie de Secret Level, ce mardi 10 décembre sur Prime Video, Amazon Prime Gaming met les petits plats dans les grands. En plus de la sélection mensuelle, cet abonnement offre aux abonnés 11 jeux supplémentaires avec du Quake 2, Warhammer 40,000 Space Marine et Dawn of War, ou encore Baldur's Gate 2. Parallèlement à cela, il faut se préparer à de nouveaux départs sur la plateforme. Et ils sont nombreux puisque le retrait de certains aura lieu également cette semaine.

Les départs Prime Gaming du 11 décembre 2024

Attention ! Ce mercredi 11 décembre 2024, Prime Gaming va supprimer des jeux de son catalogue. Pour les fans de jeu d'action et d'infiltration, la version définitive de Dishonored avec ses DLC est sur le point de disparaitre. Dans les prochains départs, Amazon compte également se séparer de Disney Pixar Cars, qui adapte l'emblématique film d'animation, ainsi que le puzzle-game Snakebird Complete. Vous avez toujours rêvé en secret de jouer à un titre avec un prêtre vampire ? Dépêchez-vous car Priest Simulator Vampire Show va être retiré de Prime Gaming dès le 11 décembre 2024.

Dishonored Definitive Edition : le jeu d'action et d'infiltration d'Arkane Studios réputé pour son univers, mais surtout les nombreuses possibilités in-game. Cette édition inclut les DLC Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches et Void Walker's Arsenal

: le jeu d'action et d'infiltration d'Arkane Studios réputé pour son univers, mais surtout les nombreuses possibilités in-game. Cette édition inclut les DLC Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches et Void Walker's Arsenal Disney•Pixar Cars : une adaptation en jeu de course d'un des films d'animation Pixar les plus appréciés. Vous incarnez Lightning McQueen dans sa quête pour remporter le championnat Piston Cup

Snakebird Complete : un puzzle-game où il faut prendre les bonnes formes pour avancer en poussant ou en soulevant des éléments, voire en se téléportant

Priest Simulator: Vampire Show : un simulator pas comme les autres où vous vous mettez dans la peau d'un prêtre vampire. Eh oui, comme quoi tout le monde est susceptible de se faire avoir par un suceur de sang. Le but ? Récupérer votre bâton et retourner en enfer.

En outre, cinq jeux supplémentaires offerts sur Prime Gaming seront inaccessibles d'ici les prochaines heures.

Les autres jeux supprimés par Amazon

Plusieurs autres jeux gratuits vivent leurs derniers instants sur Amazon Prime Gaming et seront indisponibles dès ce mercredi 11 décembre 2024 pour tous les abonnés.

Au total, il faut donc dire au revoir à 9 titres Prime Gaming, et c'est votre ultime chance de les télécharger.

Source : Amazon Prime Gaming.