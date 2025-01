Amazon Prime Gaming continue de se démarquer en offrant à ses abonnés des jeux gratuits variés, allant de classiques incontournables à des pépites indépendantes, parfois très récentes. Cependant, il est essentiel de ne pas laisser passer ces opportunités, car une fois la date limite dépassée, ces titres ne seront plus disponibles. Vous avez jusqu’au mercredi 29 janvier 2025 pour ajouter deux jeux gratuits à votre collection et les conserver aussi longtemps que la plateforme sur laquelle ils sont enregistrés existera. Ne manquez pas cette occasion !

Deux jeux gratuits sur Prime Gaming

Les abonnés Prime Gaming peuvent donc profiter de deux jeux gratuits jusqu’au 29 janvier 2025 : Coromon et Death's Door. Deux titres bien différents, mais tout aussi captivants. Si vous aimez les RPG stratégiques ou les aventures sombres et intenses, cette offre est faite pour vous. Voici tout ce que vous devez savoir.

Si vous êtes nostalgique des jeux rétro d’apprivoisement de monstres, Coromon a tout pour vous séduire. Ce jeu combine un pixel art charmant avec des mécaniques modernes et une histoire immersive. Vous incarnez un jeune héros qui rejoint Lux Solis, une organisation high-tech, pour empêcher une force obscure de détruire la région de Velua.

Dans ce jeu sur Prime Gaming, vous devrez :

Capturer et entraîner des Coromon.

Résoudre des énigmes complexes.

Affronter des ennemis dans des combats stratégiques au tour par tour.

C’est une aventure parfaite pour les fans de jeux comme Pokémon ou Temtem et c'est gratuit sur Prime Gaming.

Deux genres différents

L'autre jeu sur Prime Gaming à récupérer est Death's Door propose une expérience radicalement différente. Vous jouez un Corbeau récolteur d’âmes, embarqué dans une quête imprévue lorsque votre mission tourne mal. Vous êtes projeté dans un monde où la mort ne fait plus son travail, et où les créatures sont devenues corrompues par la cupidité et le pouvoir.

Pourquoi ce jeu vaut le détour sur Prime Gaming :

Les combats sont exigeants mais gratifiants, avec des armes de corps à corps, des flèches et de la magie.

L’univers est lugubre mais magnifique, rempli de secrets à découvrir.

L’histoire, teintée d’humour noir, offre des moments mémorables et des personnages marquants.

C’est un incontournable pour ceux qui aiment les hack’n’slash et les récits pleins de mystère. Une bonne pioche sur Amazon Prime Gaming.

Source : Amazon