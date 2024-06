Prime Gaming frappe fort cet été avec une série de jeux gratuits disponibles pour ses abonnés. Les titres proposés couvrent un large éventail de genres, offrant ainsi quelque chose pour tous les goûts. De l'action intense au jeu de stratégie furtive, en passant par les énigmes mystiques, cette sélection promet des heures de divertissement. Voici un aperçu détaillé des jeux gratuits disponibles sur Prime Gaming cet été.

Un Western intemporel sur Prime Gaming

Disponible gratuitement jusqu'au 24 juillet sur Prime Gaming, Call of Juarez invite les joueurs à plonger dans l'Ouest sauvage américain. Ce jeu de tir à la première personne, développé par Techland, propose une aventure captivante où se mêlent exploration, fusillades et scénarios inspirés des classiques du western. Les joueurs incarnent tour à tour Billy "Candle" et le Révérend Ray McCall, deux personnages aux motivations divergentes mais aux destins entrelacés. Avec ses graphismes immersifs et son ambiance sonore authentique, Call of Juarez promet une expérience de jeu riche et intense, parfaite pour ceux qui rêvent de chevauchées endiablées sous le soleil brûlant du désert.

Jusqu'au 21 août, les abonnés Prime Gaming peuvent télécharger gratuitement Deceive Inc. Ce jeu de stratégie et d'infiltration plonge les joueurs dans un monde où la tromperie est la clé du succès. En incarnant des agents secrets, les joueurs doivent utiliser ruses et déguisements pour accomplir des missions délicates sans se faire repérer. Le jeu offre une variété de gadgets et de techniques pour tromper les ennemis et atteindre les objectifs. Les graphismes stylisés et l'atmosphère de Deceive Inc garantissent une expérience immersive idéale pour les amateurs de jeux de réflexion et de stratégie.

Deux salles, deux ambiances

Les amateurs de simulation économique seront ravis de découvrir The Invisible Hand, disponible jusqu'au 18 septembre sur Prime Gaming. Ce jeu plonge les joueurs dans le monde impitoyable de la finance et du trading. En tant que trader dans une grande firme, le joueur doit naviguer dans les marchés boursiers, faire des investissements judicieux et manipuler les cours des actions pour maximiser les profits.

Enfin, jusqu'au 24 juillet, les abonnés peuvent se plonger dans Tearstone: Thieves of the Heart, un jeu d'aventure et de puzzle. Ce titre emmène les joueurs dans un univers fantastique rempli de mystères à résoudre et de trésors à découvrir. En explorant divers environnements, les joueurs devront résoudre des énigmes et interagir avec des personnages pour avancer dans l'histoire. Les graphismes soignés et l'intrigue de Tearstone: Thieves of the Heart en font un choix idéal pour ceux qui aiment les jeux d'aventure axés sur la narration et les puzzles.