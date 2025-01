Prime Gaming vous offre une fois de plus de vraies pépites. Deux jeux gratuits sont à récupérer dès maintenant et à garder à vie.

Avis aux abonnés Amazon Prime, deux nouveaux jeux gratuits sont à récupérer immédiatement grâce à Prime Gaming et à ajouter à votre bibliothèque une bonne fois pour toutes. Le géant Amazon a plus d’un tour dans son sac et offre régulièrement des jeux PC sur différentes plateformes, ou la sienne d’ailleurs. En ce moment, il y a pléthore de jeux sur lesquels mettre la main, et deux nouveaux viennent de s’ajouter à la liste. Des titres très appréciés qui proposent tous deux des expériences drastiquement différentes, mais ont une direction artistique absolument sublime l’un comme l’autre.

Deux jeux gratuits de plus grâce à Prime Gaming

Jeu de plateforme qui sent bon le folklore chinois, ou puzzle game en noir et blanc absolument magnifique, vous avez le choix. Les deux nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming excellent chacun dans leur domaine, et valent vraiment le détour, ne serait-ce que par curiosité. 2025 démarre en beauté et c'est l'heure d'ouvrir un peu ses horizons, profitez donc, tout est gratuit.

Un jeu gratuit qui en met plein les yeux

Le premier d’entre eux n’est autre qu’Easter Exorcist, un jeu d’action et plateforme qui nous fera incarner un exorciste en pleine chine féodale (fantasmée). Le royaume est plongé dans le chaos et envahi de créatures mortelles et démoniaques. C’est à nous qu’incombe la mission de liquider les menaces, et annihiler le mal qui ronge les terres. Entièrement dessiné à la main, Eastern Exorcist nous en met plein les mirettes en plus de proposer un gameplay nerveux basé sur de nombreux combos. Très apprécié des joueurs, en témoigne les retours du jeu sur Steam entre autres, Eastern Exorcist est actuellement gratuit grâce à Prime Gaming qui vous offre la possibilité de l’ajouter définitivement à votre bibliothèque Epic Games Store, qui doit déjà bien être chargé si vous avez déjà enregistré les 16 jeux gratuits de Noël.

Eastern Exorcist gratuit sur Prime Gaming jusqu’au 5 mars 2025

Un puzzle game aussi fou que sublime

Second jeu de la sélection aujourd’hui, Bridge. Un jeu atypique qui avait fait grand bruit lors de sa sortie en 2013 sur console et PC. Non seulement le jeu a un vrai message à faire passer, mais en prime c’est un véritable délice visuel. Jouant sur les trompe-l'œil, les perspectives et la géométrie à plusieurs plans, Bridge est un jeu d'énigmes assez incroyable dans son genre et surtout doté d’une direction artistique absolument sublime. Là encore c’est du fait main, tout en noir et blanc, presque crayonné et schématique. Bridge en met clairement plein les yeux et fera charbonner votre cerveau comme les jeux ne le font que trop rarement.

Vous pouvez donc aussi récupérer Bridge gratuitement grâce à Prime Gaming pour l’ajouter ensuite sur votre bibliothèque Epic Games Store. Oui, un jeu gratuit de plus.

Bridge gratuit via Prime Gaming jusqu’au 5 mars 2025.

Source : Prime Gaming