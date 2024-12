Avis aux abonnés Amazon et surtout aux retardataires. L’offre Prime Gaming va voir un trio de jeux gratuits disparaître et ils sont tous très bons dans leur domaine.

Entre les offres d’abonnements, les jeux gratuits et les essais le temps d’un weekend ou d'une semaine, jouer sans se ruiner n’a jamais été aussi facile. C’est d’autant plus vrai pour les joueurs PC qui ne manquent pas d’occasions de mettre la main sur de très bonnes productions sans surcoût. L’Epic Games Store y va de sa distribution de cadeaux hebdomadaires, quand Steam et GOG sont plus ponctuels. Amazon est lui aussi venu faire un appel du pied aux joueurs en étoffant son abonnement avec Prime Gaming. Tous les mois, le géant américain propose de récupérer une bonne dizaine de jeux gratuits qui sont conservés à vie. Du moins s’ils sont réclamés dans le temps. Justement, petit message à destination des retardataires. Il ne vous reste que peu de temps pour mettre la main sur certains d’entre eux, dont de très bons.

Trois jeux gratuits Prime Gaming à récupérer de toute urgence

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les jeux gratuits. Depuis quelques années maintenant, Amazon offre à l’ensemble de ses abonnés une poignée de titres tous les mois. Le cybermarchand vous laisse largement le temps d’aller récupérer ces cadeaux, qui sont généralement disponibles avec Prime Gaming pendant au moins un bon mois. Si les titres sont bien conservés s’ils sont réclamés avant la date butoir, vous n’avez plus que jusqu’au mercredi 4 décembre 2024 pour mettre la main sur ces trois jeux qui vont définitivement disparaître de l’offre :

Borderlands: The Pre-Sequel : Amazon a eu la main lourde ces derniers mois en offrant de nombreux jeux de la licence la plus décalée du catalogue de 2K. Dernière chance donc pour récupérer cet excellent jeu gratuit qui fait office de préquelle du second épisode. Il vous vous propulse dans une aventure sur la lune de Pandore, et qui vous permet de découvrir la genèse de l'infâme Beau Jack. Comme toujours attendez-vous à des missions barrées et loot à foison.

Eternights : changement d’ambiance. Ce second jeu gratuit Prime Gaming se présente comme un mélange de dating sim et de hack’n slash. Une rencontre du troisième type prenant place dans un monde qui touche à sa fin. À vous de tenter de gérer au mieux votre vie en pleine apocalypse. Rencards, donjons et boss… l’heure tourne.

Minabo – A Walk Through Life : un jeu gratuit singulier dans lequel vous avancez sur le chemin de la vie pendant que le navet que vous incarnez grandit et s’épanouit ou non dans ses relations sociales. Une production très chill et appréciée par celles et ceux qui l’ont essayée.

Source : Prime Gaming