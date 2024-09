À l'heure où les tarifs en matière de gaming sont de plus en plus débattus, avec des hausses notamment du côté hardware (coucou la PS5 Pro) qui ont du mal à passer, la communauté PC profite d'avantages dont elle ne va pas se priver. De fait, en plus des remises récurrentes sur les stores, elle a aussi l'occasion d'acquérir des jeux gratuits très régulièrement. Hier, l'Epic Games Store affichait sont nouveau jeu de la semaine par exemple. Mais la journée a été bien remplie puisqu'une nouvelle fournée a également rejoint le catalogue de Prime Gaming.

Prime Gaming fini joliment le mois de septembre 2024

Parmi ses nombreux services qu'Amazon inclut dans son abonnement, il y en a un qui fait la joie des joueuses et des joueurs. Il s'agit donc de Prime Gaming, qui donne accès mensuellement à de nombreux avantages. Les abonnés bénéficient ainsi de contenus exclusifs pour différents jeux, allant des skins aux monnaies virtuelles par exemple. Toutefois, le plus intéressant réside dans le catalogue de jeux gratuits. Cinq nouveaux sont disponibles depuis hier, et ce jusqu'au 27 novembre 2024.

Notez que certains sont offerts en partenariats avec d'autres plateformes. Ainsi, il vous faudra un compte (gratuit) sur elles également, en plus de votre compte Amazon. Cela dit, avec ce nouvel arrivage, seule une inscription en plus sur GOG vous sera utile - si le jeu concerné vous tente, bien évidemment.

© Amazon

Quels sont les nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming ?

Depuis le 26 septembre, vous pouvez donc récupérer 5 jeux gratuits supplémentaires sur Prime Gaming. La tête d'affiche de ces nouveautés est très certainement Black Desert. Sans être excellent, ce jeu de rôle en ligne devrait plaire aux amateurs d'univers médiévaux et de fantasy. Jouable qui plus est en MMORPG, il donnera l'occasion de bonnes parties entre amis.

Dans un tout autre style, on peut vous recommander d'essayer Ghost Song. Side-scroller en 2D, son ambiance sombre et vaporeuse nous plonge dans une histoire pleine de mystère. Et si ce sont les mystères que vous aimez, alors vous devriez être gâté avec Black Crown, le 9e opus de la licence Mystery Case Files. Plus axé sur la réflexion, Ynglet est une jolie pépite à découvrir, avec un style bien à lui. Pour plus de fun, le dernier titre de la sélection n'est autre que Giana Sisters, un jeu de plateforme très sympa dans une univers loufoque.

Black Desert (via Pearl Abyss)

(via Pearl Abyss) Ghost Song (via GOG)

(via GOG) Giana Sisters: Twisted Dreams (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Mystery Case Files: Black Crown — Collector’s Edition (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Ynglet (via l'Amazon Games App)