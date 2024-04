À chaque nouveau mois son lot de jeux « gratuits ». Les offres d’abonnements y vont chacune de leurs productions données (ou non) à leurs membres. Le PS Plus propose par exemple un trio mensuel, quand le Xbox Game Pass renouvelle continuellement son catalogue. Amazon y va aussi de ses petits cadeaux mensuels depuis quelques années maintenant. Ce n’est plus qu’une question de temps, mais le géant américain a dévoilé la liste des jeux offerts avec Amazon Prime Gaming en avril 2024. Sans surprise, l’entreprise continue de surfer sur l’arrivée de sa série Fallout.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'avril 2024

On connaît la chanson par cœur depuis le temps. Chaque premier jeudi du mois, le géant américain lève le voile sur les jeux offerts dans le cadre de son offre Amazon Prime Gaming, disponible d’office avec son abonnement classique, on le rappelle. La sélection d’avril 2024 sera une nouvelle fois placée sous le signe des jeux indépendants, mais pas que. Depuis quelques mois maintenant, Bethesda et Amazon pavent le chemin jusqu’à la diffusion de la série Fallout ce 11 avril en offrant les premiers jeux de la licence. Une initiative qui se conclut désormais avec son jeu service multijoueurs : Fallout 76. Les festivités débutent donc dès aujourd’hui, avec un titre très populaire.

4 avril

Chivalry 2 [Epic Games Store] : un excellent jeu multi très populaire. Prenez part à des batailles épiques dignes des films médiévaux et croisez le fer avec des joueurs du monde entier.

: un excellent jeu multi très populaire. Prenez part à des batailles épiques dignes des films médiévaux et croisez le fer avec des joueurs du monde entier. Faraway 2: Jungle Escape [Amazon Games App] : deuxième volet de la licence de puzzler indépendant. Résolvez des énigmes dans cet escape game relaxant rempli de puzzles et de défis.

: deuxième volet de la licence de puzzler indépendant. Résolvez des énigmes dans cet escape game relaxant rempli de puzzles et de défis. Black Desert [Black Desert Online Launcher] : MMORPG en monde ouvert lui aussi populaire. Ici, il est question d’affronter d’énormes boss entre deux petites séances de pêche. Ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming propose en effet d’apprendre divers métiers comme l’artisanat, la cuisine et bien plus.

Un aperçu des jeux offerts aux membres Amazon Prime en avril 2024 ©Amazon

11 avril

Drawn: Trail of Shadows [Amazon Games App] : petit jeu à l’ancienne de la sélection à base d’action et d’objets cachés.

: petit jeu à l’ancienne de la sélection à base d’action et d’objets cachés. Faraway 3: Arctic Escape [Amazon Games App] : et de deux ! Le dernier volet de la trilogie sera lui aussi l’un des jeux gratuits Amazon Prime Gaming d’avril 2024. Ce sont encore des dizaines et des dizaines d’énigmes qui vont attendront.

: et de deux ! Le dernier volet de la trilogie sera lui aussi l’un des jeux gratuits Amazon Prime Gaming d’avril 2024. Ce sont encore des dizaines et des dizaines d’énigmes qui vont attendront. Fallout 76[PC via GOG Code; Xbox via Xbox Code] : il arrive pile à temps pour celles et ceux qui auront binge-watché la série Fallout et qui souhaiteraient partir à la conquête des Wastelands. Le jeu multijoueurs en monde ouvert n’a eu de cesse de s’améliorer depuis son lancement houleux et propose aujourd’hui un contenu conséquent.

: il arrive pile à temps pour celles et ceux qui auront binge-watché la série Fallout et qui souhaiteraient partir à la conquête des Wastelands. Le jeu multijoueurs en monde ouvert n’a eu de cesse de s’améliorer depuis son lancement houleux et propose aujourd’hui un contenu conséquent. Demon’s Tilt [Epic Games Store] : petite originalité de la sélectionPrime Gaming d'avril 2024. Ce jeu de flipper indépendant a la particularité d'incorporer des éléments de SHMUP et de Hack N' Slash.

18 avril

Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition [Legacy Games Code] : encore un jeu d’enquête ce mois-ci. Ici les joueurs devront résoudre le mystère qui entoure la disparition des parents de l’héroïne.

: encore un jeu d’enquête ce mois-ci. Ici les joueurs devront résoudre le mystère qui entoure la disparition des parents de l’héroïne. Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App] : dans ce jeu Prime Gaming d’avril 2024 vous incarnez un amoureux des tacos (ça ne s’invente pas) qui se lance dans une quête pour découvrir le mystère du Robot de la Planète X. Un bon petit point & click à l’ancienne.

25 avril

Living Legends: Fallen Sky [Amazon Games App] : les amateurs de jeux d’objets cachés seront servis ce mois-ci. Cette fois vous devrez arrêter la colère du Royaume des Cieux à temps pour sauver leur frère disparu.

: les amateurs de jeux d’objets cachés seront servis ce mois-ci. Cette fois vous devrez arrêter la colère du Royaume des Cieux à temps pour sauver leur frère disparu. Vlad Circus: Descend Into Madness [Amazon Games App : petit jeu narratif où vous devrez tenter de vous échapper d’un labyrinthe de cauchemars en résolvant (encore une fois) une série d’énigmes.

: petit jeu narratif où vous devrez tenter de vous échapper d’un labyrinthe de cauchemars en résolvant (encore une fois) une série d’énigmes. Tiny Robots Recharged [Amazon Games App] : un dernier jeu de casse-tête pour la route. Cet ultime jeu gratuit Amazon Prime Gaming 2023 à la direction artistique toute jolie repose lui aussi sur une bonne dose de puzzles et d'énigmes.

Des contenus gratuits avec Amazon Prime Gaming

En plus de ces jeux gratuits, les joueurs pourront récupérer du contenu gratuitement pour les jeux du moment. On retrouvera encore une fois EA FC 24 avec ses packs avantageux. La liste des titres concernés n’a cependant pas été dévoilée. Les membres Par ailleurs, les jeux suivants seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs d’Amazon Luna :