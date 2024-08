Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming d'août 2024 viennent tout juste d'être dévoilés. Voici le programme pour les prochaines semaines, et il y a encore des classiques.

À chaque nouveau mois ses nouveaux jeux « gratuits ». Les services d’abonnements y vont toutes de leurs productions offertes, ou de leurs catalogues qui s'agrandissent au gré des semaines. Le PS Plus propose par exemple à ses membres de récupérer un trio mensuel quand Netflix laisse ses abonnés découvrir une poignée de jeux sur leurs téléphones ou écrans. Amazon est lui aussi entré dans la danse avec son offre Prime Gaming, qui distribue des cadeaux mensuels depuis quelques années maintenant. Après avoir bousculé ses habitudes à l’occasion des Prime Days, le géant américain suit de nouveau son calendrier routinier en dévoilant les jeux gratuits offerts avec Amazon Prime Gaming en août 2024.

Voici les jeux gratuits d'Amazon Prime Gaming en août 2024

On connaît le refrain par cœur à force. Chaque premier jeudi du mois, l’entreprise américaine lève le voile sur les titres offerts dans le cadre de son offre dédiée au jeu vidéo. Amazon Prime Gaming est inclus d’office dans tout abonnement classique et permet de récupérer une poignée de jeux gratuits qui arrivent par petites vagues tous les jeudis. Le cybermarchand avait également pour habitude d’offrir des bonus in-game, permettant par exemple d’avancer plus dans un battle pass ou donnant diverses récompenses utiles.

Elles étaient aux abonnés absents le mois dernier, et ce sera visiblement le cas en août 2024. Est-ce que c’est la fin des contenus gratuits pour vos productions préférées ? Nous avons demandé à notre représentant presse, sans réponse. Une chose est certaine, vous serez gâtés tout au long du mois. Le programme d'Amazon Prime Gaming d'août 2024 est tout simplement incroyable. Que ce soient des classiques comme les Tomb Raider ou Baldur's Gate, des jeux indépendants acclamés récents, Amazon n'a pas fait les choses à moitié avec 22 jeux gratuits à récupérer.

Programme Prime Gaming d'août 2024 ©Amazon

1er août aux alentours de 19h

SteamWorld Heist [GOG ]

Deus Ex: Mankind Divided [GOG]

Tomb Raider: The Angel of Darkness [GOG]

Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles [GOG]

Jeux gratuits Prime Gaming du 8 août

Gravity Circuit [Amazon Games App]

South of the Circle [GOG]

Loop Hero [Epic Games Store]

Trek to Yomi [Epic Games Store]

Kraken Academy!! [Amazon Games App]

15 août

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Beholder 3 [Amazon Games App]

Hard West 2 [GOG]

En Garde! [GOG]

Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

Jeux gratuits Prime Gaming 22 août

Grime: Definitive Edition [Amazon Games App]

KeyWe [Epic Games Store]

Figment 2: Creed Valley [Amazon Games App]

Spells & Secrets [GOG]

Young Souls [Amazon Games App]

29 août

Arcade Paradise [GOG]

INDUSTRIA [GOG]

The Collage Atlas [Amazon Games App]

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

C’est une nouvelle habitude à prendre maintenant pour les abonnés Amazon Prime Gaming. Ils peuvent également profiter d’une sélection de nouveaux jeux pour Amazon Luna. Pour rappel, le service de cloud gaming, aussi disponible sur Fire TV, vous permet de jouer gratuitement à une poignée de productions directement depuis votre écran.

Batman Arkham Knight,

LEGO® Pirates of the Caribbean: The Video Game

Wobbledogs

Horizon Chase Turbo

ULTRAKILL

Monster Truck Championship

KUNAI

Young Souls

Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

