C'est la période des fêtes de Noël, et vous le savez, c'est donc synonyme de cadeaux. Dans la sphère vidéoludique, c'est un peu Noël tous les jours sur certaines plateformes. On pense notamment à Prime Gaming qui continue de diversifier son catalogue bien fourni. Aujourd'hui, ce sont trois jeux gratuits qui vont arriver sur le service d'Amazon, et on vous conseille de ne pas rater l'occasion de les faire sans avoir à chauffer la carte bleue.

Trois nouveaux jeux gratuits sur Prime Gaming

Avant de continuer, il est important de préciser que ces titres ne sont pas encore disponibles sur l'abonnement Prime Gaming. Ils doivent bien arriver aujourd'hui, mais leur sortie se fera - normalement - dans l'après-midi. Au moins, ça vous laisse le temps de décider lequel d'entre eux vous intéresse le plus, à commencer par Akka Arrh (Amazon Games App). C'est un jeu de tir façon arcade où il faut simplement combattre des nuées d'ennemis pour défendre ses anneaux de vie, le but étant d'obtenir le meilleur score. Son efficacité a été saluée à de nombreuses reprises, alors n'hésitez pas à l'essayer.

On poursuit avec Aground (Amazon Games App), et cette fois, il s'adresse davantage aux férus de survie. Ici, on part de rien, et on doit exploiter des mines, créer des objets, et prospérer. Contrairement à d'autres jeux du genre, la réalité côtoie la magie dans ce jeu. Le concept est séduisant, et la direction artistique devrait vous caresser la rétine. Sur Steam, il a obtenu une moyenne « Très positive » pour 1 408 avis, ce qui vous donne une idée de la qualité. Et c'est à retrouver gratuitement sur Prime Gaming.

Terminons avec SeaOrama : World of Shipping (Amazon Games App). Vous aimez la gestion ? Vous aimez voyager en mer ? Alors vous allez sûrement trouver votre bonheur avec ce titre. La particularité de celui-ci, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Il arrivera dans quelques heures, et directement sur l'abonnement Amazon Prime Gaming. Pour résumer, vous allez devoir gérer votre propre entreprise de transport maritime. Entre lui et les deux autres qu'on a cités, vous allez avoir de quoi faire.

Les jeux gratuits de décembre 2023

Voici la liste complète des jeux qui font partie de l'offre Prime Gaming du mois de décembre 2023. Vous aurez ainsi une piqûre de rappel, et ça vous permettra de voir les beaux titres qui débarqueront dans les jours à venir.