Dès maintenant, vous pouvez faire deux jeux gratuitement, et tout ça, c'est grâce à l'abonnement Prime Gaming. Une offre plutôt intéressante, surtout quand on voit les titres concernés.

On parle souvent du Xbox Game Pass lorsqu'on pense à un abonnement permettant d'accéder à des jeux gratuitement. Néanmoins, il n'est pas le seul dans le genre sur le marché, loin de là. On retrouve, entre autres, Prime Gaming, le service d'Amazon. Ce dernier continue de renforcer sa proposition avec deux nouveaux titres qu'il est possible de faire sans mettre la main au portefeuille. Ne faites pas l'impasse dessus, ça pourrait vous plaire.

Deux nouveaux jeux gratuits sur Prime Gaming

C'est un beau mois de décembre 2023 pour l'offre du géant américain. Plus tôt, on a eu droit à des jeux comme Deathloop et son concept inspiré, ou encore Akka Arrh, un jeu de tir façon arcade plutôt jouissif. Mais on arrive bientôt au terme de cette année 2023, et c'est le moment pour deux dernières productions de faire leur entrée sur l'abonnement Prime Gaming. Vous allez voir, elles sont assez particulières, mais elles devraient piquer votre curiosité.

D'abord, on a A Tiny Sticker Tale, un jeu tout mignon et parfaitement adapté à cette période des fêtes de fin d'année. Le principe est plutôt simple, on incarne un petit âne qui a le pouvoir de changer le monde avec... des autocollants. Bon, il ne s'agit pas non plus de sauver la planète d'une terrible menace. C'est un titre avant tout relaxant, sans prise de tête, et qui ne prend pas beaucoup de temps à être terminé. Au total, comptez deux bonnes heures, juste ce qu'il faut pour se détendre sur Prime Gaming.

Enfin, on change complètement de registre avec Asteroids : Recharged. Là, on rentre déjà davantage dans une expérience plus nerveuse. Cela dit, elle n'en est pas moins agréable et plaisante. En fait, c'est une revisite d'un jeu de tir d'arcade qui a rencontré un certain succès à l'époque. On se situe dans l'espace, et on doit affronter des ennemis en rythme avec de la bonne musique signée Megan McDuffee. Il faut avouer que c'est assez intrigant, et vu les retours des joueurs, on vous invite à tenter l'aventure grâce à Prime Gaming.

Les jeux gratuits de décembre 2023

On va maintenant procéder à une piqûre de rappel pour celles et ceux qui auraient raté les jeux de décembre 2023 sur Prime Gaming. On va vous donner la liste complète, et ça vous permettra peut-être de voir des titres qui sont passés sous vos radars. Il y en a pour tous les goûts, et puisque c'est « gratuit », il ne faut pas hésiter à réveiller votre curiosité :