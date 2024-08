Il fallait bien que ça arrive, mais Amazon a épuisé son line-up de jeux « gratuits » Prime Gaming d'août 2024. Toutes les bonnes choses ont une fin, et ça aura été un mois plutôt très solide. Dès le départ, le service a permis aux abonnés de fouiller le passé de Lara Croft avec d'anciens opus de Tomb Raider tels que The Angel of Darkness, The Last Revelation et Chronicles. Certes, ce ne sont pas les meilleurs. Adam Jensen a aussi fait une incursion dans l'abonnement avec Deus Ex Mankind Divided. Un RPG d'une licence culte, en vue subjective, et qui vous laisse l'opportunité de jouer la carte de l'infiltration.

Les nouveaux jeux Prime Gaming du 29 août 2024 (S35)

Chaque mois, et chaque jeudi, Prime Gaming offre aux abonnés Amazon Prime des jeux. Comme indiqué en introduction, en août 2024, il y a eu plusieurs titres Tomb Raider, Deus Ex Mankind Divided mais pas que. L'éditeur Devolver Digital a été représenté avec deux productions maison, Loop Hero et Trek to Yomi. L'incontournable et merveilleux Baldur's Gate 2 Enhanced Edition était aussi de la partie ce mois-ci. Depuis quelques, trois nouveaux jeux « gratuits », qui sont bien notés par les utilisateurs Steam, sont à récupérer.

Arcade Paradise [GOG]

Prime Gaming vous propose un trip rétro dans les années 90 avec le jeu d'aventure Arcade Paradise. Le pitch raconte l'histoire d'Ashley qui vient d'hériter de la laverie familiale. Un cadeau à moitié empoisonné qui n'emballe pas plus que cela la jeune femme. Mais plutôt que d'abandonner, elle décide de transformer l'endroit en une salle d'arcade à succès, un vrai paradis avec plus de 35 jeux. Et c'est à ces softs au gameplay, histoires et missions différentes, que vous allez jouer. Rendez-vous sur la page Arcade Paradise Prime Gaming pour le télécharger. Vous avez jusqu'au 27 novembre 2024.

Industria [GOG]

Le second jeu Prime Gaming du 29 août 2024, qui est plutôt apprécié sur Steam comme Arcade Paradise d'ailleurs, c'est Industria. Un FPS qui vous embarque dans le Berlin-Est à l'époque de la guerre froide. « Le soir de la chute du mur de Berlin, une jeune femme plonge tête baissée dans une dimension parallèle pour retrouver son collègue de travail disparu dans des circonstances mystérieuses. Alors que les postes de contrôle de Berlin-Est sont toujours envahis par des foules, Nora s'échappe de ce monde, dans des couches de temps et un destin inconnus ». Une expérience relativement courte avec environ quatre heures de jeu. C'est à récupérer à cette adresse en suivant les instructions. Vous avez aussi jusqu'au 27 novembre 2024.

The Collage Atlas [Amazon Games App]

Le dernier jeu Prime Gaming d'août 2024 a un côté assez unique avec sa DA très minimaliste. Il s'agit d'un titre qui vous invite à explorer un monde imaginaire au travers d'un livre entièrement dessiné à la main. « Chaque détail a été minutieusement réalisé à l’encre et au stylo-feutre sur papier ». Le monde et les décors qui le composent prendront vie sous vos yeux. Un titre plus reposant qu'Industria ou Arcade Paradise, qui brasse des thèmes comme la présence, la mémoire ou l'espoir. Industria est gratuit sur Prime Gaming jusqu'au 27 novembre 2024.

Source : Prime Gaming.