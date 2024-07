L’avantage est aux joueurs PC. Si les formules d’abonnement des consoleux permettent de jouer à tout un catalogue de jeux qui se renouvelle constamment, les PCistes peuvent quant à eux mettre la main sur des jeux gratuits toutes les semaines. L’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux hebdomadaires, Steam y va de ses essais le temps d’un weekend et propose même de garder des jeux et DLC à vie de temps à autre. Et tout ça sans sortir la carte bleue. En revanche, si vous avez opté pour un abonnement Amazon pour faciliter vos achats sur le site du e-commerce, l’offre Prime Gaming vous permet elle aussi de récupérer des jeux gratuits dans le cadre de votre souscription. Des titres à conserver à vie tant qu'ils sont réclamés dans le temps et justement, il ne vous reste plus qu’une poignée de jours pour obtenir l’un d’entre eux.

Dernière chance pour ces jeu gratuit Prime Gaming

Retour à la normale. Amazon avait fait les choses en très grand pour ses Prime Days qui se sont tenus les 16 et 17 juillet derniers. En plus de la pléthore de promotions disponibles sur tout son site, le géant américain avait surtout fait un beau geste envers les joueurs en offrant trois énormes jeux gratuits. Suicide Squad Kill the Justice League, Rise of the Tomb Raide et Chivalry 2 ont donc rejoint la bibliothèque des millions d’abonnés les plus rapides. L’éditeur reprend sa routine habituelle, composée principalement de titres indépendants allant de petites pépites à des productions inconnues au bataillon et qui ne demandent qu’à être découvertes. C’est l’une d’entre elles qui peut encore être réclamée et gardée à vie et celles et ceux qui l’ont essayée l’ont beaucoup appréciée.

Vlad Circus Descend into Madness de son nom, est une aventure en pixel-art mêlant horreur et narration. Ce jeu gratuit Prime Gaming vous invite à découvrir une histoire tordue prenant place dans les années 20. Un récit plein de mystères et de souffrances où chaque ombre cache un secret ou une menace vicieuse. Personne n'est à l'abri d'une tragédie. Un titre qui a su séduire celles et ceux qui l’ont essayé. Ils ont notamment apprécié son pixel art singulier, le level design de son manoir labyrinthique comprenant plus de 50 lieux, ses personnages attachants et globalement son ambiance prenante et stressante.

Les autres jeux gratuits encore disponibles

Vous avez jusqu’au 31 juillet 2024 pour récupérer ce jeu gratuit Prime Gaming. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la page officielle de l’offre puis cliquer sur « Obtenir le jeu ». À partir de là vous n’aurez aucune manipulation spécifique à faire, puisque ce cadeau intègrera votre bibliothèque Amazon Games, où il y restera à vie. Si vous avez loupé les derniers titres offerts, voici un récapitulatif des jeux encore disponibles avec Prime Gaming :

Alex Kidd in Miracle World DX

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Call of Juarez: Bound in Blood

Card Shark

Cat Quest II

Deceive Inc.

Genesis Noir

Maneater

Midnight Fight Express

Soulstice

Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

The Forgotten City

The Invisible Hand

Weird West: Definitive Edition

Youtubers Life 2

Source : Prime Gaming