A chaque nouvelle semaine son jeu gratuit. En plus de ceux de l’Epic Games Store, les joueurs PC abonnés au service d’Amazon peuvent récupérer un autre cadeau via Prime Gaming.

Qui dit nouveau mois, dit nouveau jeu gratuit pour les abonnés de Prime Gaming et cette fois-ci c’est un titre d’arcade qui est sous les feux de la rampe. Dès aujourd’hui, les joueurs pourront découvrir un des titres du studio Adam Vision Studio. Il s’agit d’un véritable hommage aux chefs-d’œuvre du genre comme Space Invaders ou Asteroids. Pour les fans, c’est donc une occasion pour essayer le soft gratuitement. Pour les autres, son ambiance rétro pourrait bien vous séduire.

Un nouveau jeu gratuit Prime Gaming pour les abonnés

Dès aujourd’hui, c’est donc le jeu Missile Command Recharged que les abonnés au service d'Amazon pourront découvrir. Dans cette aventure en solo ou à plusieurs, le joueur devra protéger sa base d’un assaut de missiles, d’avions ou de chars. Ce jeu gratuit Prime Gaming se définit lui-même comme une « réinvention moderne du classique d’arcade » et promet une expérience neuve des jeux de l'époque. Son style épuré et ses graphismes aux allures de néons font d’ailleurs écho à ses inspirations. Le joueur devra traverser près de 32 niveaux avec une difficulté grandissante à chaque fois et un rythme de plus en plus rythmé.

Même sans être un fan de ce genre, on vous invite à essayer ce nouveau jeu gratuit Prime Gaming. Vous pourriez tomber sous le charme et peut-être télécharger par la suite les autres softs du studio encore disponibles via l'offre tels que : Black Widow Recharged, Centipede Recharged ou Asteroid Recharged. Tous sont également des réinventions de grands classiques du jeu vidéo. Quant à Missile Command Recharged, il sera récupérable gratuitement dans la journée et sera disponible pendant un mois seulement. Si le titre est largement méconnu du grand public, il a su s'attirer les faveurs de celles et ceux qui l'ont déjà essayé.

Pour récupérer ce nouveau jeu gratuit, rien de plus simple. Déjà, il faut être abonné au service d'Amazon pour profiter des jeux Prime Gaming, mais pas que. Pour celui-ci il y a également besoin d'un compte Epic Games Store, puisque c'est via ce launcher que vous pourrez y jouer. Voici donc les étapes à suivre pour obtenir Missile Command Recharged gratuitement dès qu'ils sera disponible :