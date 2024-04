Vous l'aurez compris, nous parlons bien sûr de Fallout 2. Comme pour préparer le terrain de la série attendue le 11 avril sur Prime Video, Prime Gaming vous permet encore jusqu'au 10 avril d'obtenir ce jeu iconique gratuitement. Le compte à rebours arrive bientôt à son terme !

Un jeu gratuit atomique encore disponible via Prime Gaming

Prime Gaming tenait absolument à faire découvrir à ses abonnés les jeux Fallout avant la diffusion de la série éponyme. En février et jusqu'au 6 mars, c'était le tout premier et iconique Fallout, sorti en 1997, qui était le jeu gratuit du moment. Il a laissé la place à Fallout 2, sa suite encore plus iconique sortie en 1998, début mars. L'offre du service d'Amazon tient encore pour ce dernier jusqu'au 10 avril. Si vous aimez les CRPG et que cela vous permet de mieux patienter pour la série, alors foncez !

Malgré son grand âge, le titre reste un véritable pilier du jeu vidéo et du genre CRPG en général. Il doit son statut légendaire notamment à un univers post-apocalyptique superbement bien travaillé, à l'immense liberté qu'il offrait aux joueurs pour l'époque, et à tous ses symboles désormais bien ancrés dans la pop-culture. Ce n'est pas pour rien que Bethesda a décidé de ressusciter cette franchise iconique en 2008, et de collaborer avec Amazon pour adapter le tout en série ! Il n'appartient donc qu'à vous d'en découvrir les origines gratuitement via Prime Gaming.

Une dernière cure de radiation pour la route

Pour récupérer ce légendaire jeu gratuit via Prime Gaming, rien de plus simple. Cette offre prend en réalité la forme d'un code GOG. Pour rappel, il s'agit d'une plateforme qui garantit des jeux sans DRM. Vous n'aurez donc qu'à vous rendre sur la page dédiée à l'offre et cliquer sur « Récupérer ». Vous recevrez alors un code à copier ensuite dans GOG, et le tour sera joué !

Si jamais vous avez envie de rester un peu dans l'univers de Fallout, Prime Gaming a une autre offre sympathique pour vous. Jusqu'au 24 avril, il est en effet possible de récupérer gratuitement Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, une fois encore via un code GOG. Ce titre prend davantage la forme d'un XCOM que d'un CRPG. Il vous met de plus aux commandes de l'iconique Confrérie de l'Acier, reconnaissable grâce à leurs superbes armures assistées. Vous voilà en tout cas servis en radiations gratuites sur Prime Gaming, en attendant la série Fallout prévue le 11 avril !