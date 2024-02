A chaque semaine ses jeux gratuits. L’Epic Games Store a pendant longtemps eu son petit monopole ce jour-ci, mais Amazon et son offre jeu vidéo s’y sont dernièrement engouffrés. En plus du cadeau hebdomadaire des créateurs de Fortnite, les abonnés peuvent en prime récupérer un second cadeau grâce à l’offre Prime Gaming. Elle permet par exemple de mettre la main sur le premier Fallout comme des titres plus confidentiels. Voici celui qui vous attend aujourd’hui.

Le dernier jeu gratuit Prime Gaming de février 2024

Nouvelle semaine, nouveaux cadeaux pour les abonnés Prime Gaming. Depuis plusieurs années maintenant, le géant du e-commerce propose aux joueuses et aux joueurs ayant souscrit à un abonnement de récupérer pléthore de contenus gratuits tous les mois. Cela va des habituels packs à utiliser in-game qui permettent par exemple de récupérer des armes, des skins ou des petits coups de pouce, mais pas que. Ce qui fait le plus de l'œil aux joueurs, ce sont ses jeux gratuits offerts chaque semaine avec Prime Gaming. Et comme ils prennent la forme de codes à récupérer et à rentrer dans les launchers habituels (Epic Games Store, GOG etc), il est tout à fait possible d’aller quémander auprès de sa famille ou son entourage si besoin est. Le dernier titre offert en février sera justement disponible d’ici quelques heures.

On ne peut pas forcément dire que le mois se terminera de façon tonitruante qu’il a commencé avec Fallout premier du nom. Il s’agit en effet (encore une fois), d’une réimagination d’un grand classique. Place cette fois à Gravitar Recharged, qui mettra vos talents de pilote à rude épreuve en vous demandant d’accomplir des missions dans plusieurs systèmes solaires à débloquer. Vous y incarnez un pilote solitaire qui doit naviguer de planète en planète et réduire en charpie les menaces aliens. Un jeu gratuit Prime Gaming qui reprend l’essence même du classique d’Atari de 1982 et son challenge corsé en y ajoutant des petites touches de modernité.

Gravitar Recharged pourra être réclamé gratuitement par les abonnés à partir de ce jeudi 29 février en fin d’après-midi. En attendant, il est toujours possible de récupérer les autres jeux gratuits Prime Gaming de février 2024 :