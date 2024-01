Le jeudi et les jeux gratuits, ça connaît bien les joueurs PC. L’Epic Games Store a créé un véritable rendez-vous hebdomadaire depuis quelques années maintenant. Toujours à la même heure, un ou plusieurs titres sont offerts par la boutique. Celles et ceux qui ont, ou dont un membre de l’entourage a, un abonnement Amazon Prime ont le droit à une double ration. L’offre Prime Gaming poursuit de plus belle, et si elle semble perdre de son éclat en 2024 en proposant moins de contenus, il y a bien un nouveau jeu à récupérer gratuitement aujourd’hui.

Un nouveau jeu gratuit sur Prime Gaming

Nouvelle semaine, nouveau cadeau pour les membres Amazon Prime. L’offre dédiée au jeu vidéo du service semble muer cette année, même si le géant américain n’a pas communiqué dessus. Un simple coup d'œil à la liste des titres offerts ce mois-ci laisse trahir une offre moins importante, d’autant que Riot Games avait indiqué un changement du côté de Prime Gaming. Qu’à cela ne tienne, il n’y aura donc qu’un seul jeu gratuit par semaine pour les abonnés contre le double au minimum auparavant. En ce jeudi 18 janvier 2024, c’est donc Atari Mania qui peut être récupéré puis conservé à « vie ».

Un titre résolument rétro et qui fleure bon la nostalgie puisqu’il s’agit d’une collection de mini-jeux inspirés des classiques de la marque avec une petite trame de fond. Ici vous incarnez le gardien du Local d’Atari, où tous les grands classiques de l’éditeur sont entreposés, lorsque soudain un pixel mort apparaît et tous les jeux de notre enfance commencent à se transformer en une série de défis plus fous les uns que les autres. Ce sont au total plus de 150 microjeux qui vous attendent, allant de Pong, à Yars' Revenge en passant par Asteroids, en plus de casse-têtes de plus en plus difficiles. Un petit jeu gratuit Prime Gaming sympathique, mais qui ne s’adressera clairement qu’à un certain public.

Atari Mania pourra être récupéré dans la journée via le site d’Amazon Prime Gaming. À partir de là, il suffira de cliquer sur la page dédiée à l’offre pour récupérer le code de votre jeu gratuit qui sera à rentrer dans l’Epic Games Store. La semaine prochaine, ce sera un autre classique qui sera disponible, le twin-stick shooter Yars Recharged.