Jouer sans se ruiner ou dépenser un seul centime de plus est devenu simple comme bonjour ces dernières années. À ce petit jeu, les joueuses et les joueurs PC ont le choix du roi. Entre les weekends gratuits sur Steam ponctuels, les jeux gratuits Epic Games Store hebdomadaires et maintenant les titres offerts dans le cadre d’un abonnement Amazon, il y a de quoi faire. L’offre Prime Gaming semble entamer une petite mutation cette année en proposant moins de contenus et de titres offerts. La firme n’a en effet pas communiqué sur les divers packs, Riot Games ayant annoncé qu’il n’y en aurait plus pour LoL suite à une décision du géant du e-commerce et il n’y aura plus que quatre jeux gratuits, du moins en janvier 2024. Le second titre offert sera justement disponible dans quelques heures.

Un nouveau jeu gratuit avec Prime Gaming

L’arrivée du prochain jeu gratuit Amazon Prime Gaming est imminente. Le mois s’annonce particulièrement en demi-teinte pour les abonnés au service. Moins de titres offerts, moins de contenus gratuits, le géant du e-commerce semble avoir revu son offre à la baisse pour capitaliser sur Amazon Luna, sa plateforme de cloud gaming. Seuls les mois suivants nous permettront de dire si c’était un simple coup de mou en ce début d’année ou un véritable changement. En attendant, les membres du service pourront mettre la main sur une nouvelle production dans la journée : Apico.

Après le touchant Endling - Extinction is Forever on reste sur le thème de l’écologie avec ce jeu de simulation en 2D axé autour de l’apiculture. Un titre relaxant où vous devez élever, collecter et surtout préserver des abeilles. Pas de prise de tête donc, chacun avance à son rythme pour récolter des ressources afin de fabriquer de nouveaux habitats luxuriants, ou même à découvrir et créer de nouvelles espèces. Peut-être un peu dur à appréhender au début, ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming est finalement une jolie expérience, chill comme tout et avec un contenu riche.

Une petite production indépendante engagée et engageante, qui s’adresse cependant aux amateurs de simulation et de jeux de gestion. APICO a en tout cas su piquer ses joueuses et joueurs en plein cœur, le titre cumulant des avis très positifs à perte de vue sur l’ensemble des plateformes. A récupérer gratuitement dès aujourd’hui via Amazon Prime Gaming donc. On rappelle que le service est directement inclus dans votre abonnement chez le géant du e-commerce.