Amazon continue sa tradition mensuelle en enrichissant son offre Prime Gaming avec de nouveaux jeux gratuits. Alors que l'année 2023 vient de tirer sa révérence pour laisser place à la nouvelle année, la liste de janvier 2024 vient d'être révélée. Cette sélection diversifiée ne comprend peut-être pas de gros titres AAA, mais elle a le mérite de proposer des œuvres qui se démarquent fondamentalement de ce que l'on a l'habitude de voir.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de janvier 2024

La liste des jeux disponibles en janvier 2024 sur Amazon Prime Gaming est arrivée, prête à ravir les abonnés dès le 4 janvier. Soit dès maintenant à l'écriture de cette news. Cette sélection démarre avec un titre récompensée par un BAFTA. Les abonnés auront de quoi se réjouir avec un menu varié qui va au-delà des grandes productions pour inclure également des jeux moins connus mais tout aussi captivants. C'est une occasion en or pour découvrir de nouvelles pépites ludiques, surtout que c'est inclus dans l'abonnement. Et donc totalement gratuit.

Nous vous prévenons à l'avance que le mois de janvier 2024 s'annonce assez léger sur Prime Gaming. Contrairement aux mois précédents, l'offre ne comprend que quatre jeux, ce qui peut être considéré comme une petite déception pour les abonnés habitués à une sélection plus large. Entre ça et la fin du partenariat entre Amazon et Riot Games... L'année 2024 commence difficilement pour Prime. Trêve de bavardages :

4 janvier

Endling - Extinction is Forever [Amazon Games App] : c'est un jeu d'aventure et de survie en 3D à défilement latéral, développé par Herobeat Studios. Sorti le 19 juillet 2022, le jeu vous place dans le rôle de la dernière renarde sur Terre, accompagnée de ses petits, dans un monde post-apocalyptique ravagé par les actions humaines... Oui, c'est triste. Le gameplay se concentre sur la survie de la renarde et de ses petits, nécessitant du joueur de les nourrir, de les protéger, et de leur enseigner des compétences pour augmenter leurs chances de survie. Au fil du jeu, la mère renarde rencontre divers personnages, dont des chasseurs, un fourreur et une jeune fille nommée Molly, qui aide les renards en leur donnant de la nourriture. Le jeu est décrit comme étant Eco-conscient.

11 janvier

Apico [Amazon Games App] : on reste un peu dans le domaine écologique. Apico est un jeu de simulation de l'apiculture en 2D. Sorti en mai 2022, ce jeu propose aux joueurs de découvrir et de croiser différentes espèces d'abeilles dans un archipel. Inspiré de la génétique et de la biologie réelles, le jeu met l'accent sur la conservation des abeilles. Le joueur gère les ressources et participe à des mini-jeux d'apiculture. Il intègre également des aspects de gestion de menus et offre une expérience de jeu assez détendue, sans possibilité d'échec.

18 janvier

Atari Mania [Epic Games Store] : une pépite pour les fans de rétrogaming. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une collection de micro-jeux inspirés des classiques d'Atari. Celle-ci offre une expérience de jeu rapide et dynamique avec des puzzles, des défis de vitesse et des combats de boss. Le joueur incarne le gardien de la voûte Atari.

25 janvier : le dernier jeu du mois sur Prime Gaming

Yars: Recharged [Epic Games Store] : encore une pépite pour les "vieux". Yars: Recharged est un remake du jeu classique Yars' Revenge de 1982, développé par Adamvision Studios et publié par Atari. Sorti le 23 août 2022, c'est un jeu de tir à deux sticks dans lequel le joueur contrôle un Yar anthropomorphique ressemblant à une mouche. Le but est de charger un compteur qui alimente le canon Zorlon, seul capable de percer les boucliers de l'ennemi Qotile, tout en affrontant d'autres ennemis et en esquivant les lasers dévastateurs du Qotile. Un jeu à l'ancienne donc.

Enfin, en janvier 2024, Amazon Luna propose aux membres Prime neuf jeux gratuits, dont Control, Fortnite, Kitaria Fables, et d'autres. Cette offre enrichit l'expérience de jeu sur la plateforme de streaming d'Amazon, offrant une variété de titres pour tous les goûts.