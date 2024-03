Chaque mois, les abonnés à Amazon Prime Gaming peuvent récupérer des « jeux gratuits », tout comme avec le PS Plus ou le Xbox Game Pass. Et bien souvent, il s'agit de pépites, pas forcément les plus connues, mais qui ont toutes leurs charmes bien particuliers. C'est l'occasion, notamment, de varier les plaisirs et de mettre en lumière des œuvres parfois un peu moins connues. Pour cette semaine de mars, il en est de même. On vous dit tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Prime Gaming et les jeux de la mi-mars 2024

Le premier jeu Prime Gaming est Mystery Case Files: Moths to a Flame. Soit un jeu d'objets cachés et de puzzle qui fait partie de la célèbre série Mystery Case Files. Dans ce volet, les joueurs se retrouvent plongés dans une aventure mystérieuse où ils doivent enquêter sur la disparition du directeur d'un nouveau musée, le Phénix. Le jeu se déroule dans un environnement riche en détails et en énigmes, où les joueurs doivent trouver des indices, résoudre des casse-têtes complexes et découvrir des secrets bien gardés pour avancer dans l'histoire. Le gameplay combine exploration, interaction avec différents personnages et résolution de puzzles variés, offrant ainsi une expérience immersive. L'atmosphère mystérieuse et la bande-son ajoutent à l'expérience globale, faisant de Mystery Case Files: Moths to a Flame un jeu assez particulier. Il serait dommage de passer à côté.

Invincible au cœur des nouveautés

Le deuxième jeu proposé par Prime Gaming est Invincible Presents: Atom Eve. Il s'agit d'un jeu vidéo qui plonge les joueurs au cœur des aventures de la super-héroïne Atom Eve, tirée de l'univers de la bande dessinée Invincible de Robert Kirkman. Ce titre met en scène la puissante Samantha Eve Wilkins, connue sous le nom d'Atom Eve, qui se distingue par ses capacités extraordinaires de manipulation atomique et moléculaire, lui permettant de créer, de transformer et de détruire à volonté.

Dans ce jeu, les participants explorent les origines complexes et les multiples facettes du personnage. À travers une série de missions et de scénarios, les joueurs découvrent les événements marquants qui ont façonné la vie de Samantha, depuis ses premiers jours en tant que jeune surdouée jusqu'à son émergence en tant que figure emblématique de la résistance contre les forces du mal.

Le gameplay est conçu pour offrir une expérience assez immersive, mêlant action, stratégie et éléments narratifs. Les joueurs doivent naviguer à travers différents défis, combattre des ennemis, résoudre des puzzles et prendre des décisions qui influenceront le cours de l'histoire et le développement de leur personnage. Une bonne pioche !