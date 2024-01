Bien que le mois de janvier 2024 ait été relativement peu généreux en termes de nouveautés du côté du service Amazon Prime Gaming, le géant américain réserve une agréable surprise à ses abonnés en ajoutant un jeu de qualité, offrant ainsi la possibilité de profiter de deux jeux gratuits au total. Comme d'habitude, il est essentiel d'agir rapidement pour en profiter, car cette offre n'est disponible gratuitement que pour une durée limitée. C'est gratuit, alors inutile de s'en priver !

Prime Gaming : un jeu attendu et une surprise

Le premier jeu gratuit très attendu est Atari Mania, disponible sur l'Epic Games Store. Cette pépite pour les amateurs de rétrogaming est une collection de micro-jeux inspirés des classiques d'Atari. Le titre offre une expérience de jeu rapide et dynamique, il inclut des énigmes, des défis de rapidité et des affrontements contre des boss. Le joueur incarne le Gardien du Coffre Atari, chargé de protéger les jeux classiques d'Atari. Mais rien ne se passe comme prévu et un pixel mort apparaît un soir, entraînant une série d'événements chaotiques. Le jeu propose 150 niveaux basés sur des classiques d'Atari comme Asteroids ou Yars' Revenge, transformés en mini-jeux rapides et en batailles de boss. Tout un programme qui permet de se replonger tête la première dans l'histoire du jeu vidéo, parfait pour les nostalgiques de tous poils. Vous avez jusqu'au 21 février 2024 pour le récupérer.

L'autre jeu gratuit sur Prime Gaming est Lost Lands Sand Captivity -Collector's Edition. Cette surprise est en fait un jeu d'aventure axé sur la recherche d'objets cachés. Il est centré autour du personnage de Susan, qui est forcée de retourner aux Terres Perdues à cause d'une malédiction ancienne déclenchée accidentellement par son fils. Le jeu propose une expérience immersive avec des mini-jeux, des puzzles complexes, et une exploration d'un monde fantastique. Il inclut également des personnages assez profonds et des quêtes détaillées, offrant aux joueurs une aventure riche en défis et en découvertes. Le jeu a recueilli des avis positifs sur Steam, ce qui est plutôt un bon signe.

Une ambiance très rétro

Il est intéressant de noter également l'esthétique, la direction artistique et le moteur du jeu. Tout semble tout droit sorti d'un jeu de type Point'n'click ou d'aventure des années 1990/2000. Sur le plan stylistique en particulier, cela rappelle beaucoup des jeux tels que Dracula: Resurrection. C'est indubitablement le jeu parfait pour avoir l'impression de voyager dans le passé, un peu à l'image d'Atari Mania finalement. Cerise sur le gâteau, pas besoin d'un gros PC pour le faire tourner. La fiche du jeu sur le site officiel indique notamment 2 Go de mémoire... Pour ce titre aussi, vous avez jusqu'au 21 février 2024 pour en profiter.