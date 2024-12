À l’approche des fêtes, qui refuserait quelques surprises anticipées ? Les plateformes de jeux sur PC rivalisent d’offres pour garnir vos bibliothèques sans débourser un centime. L’Epic Games Store, fidèle à sa tradition, dévoile son calendrier de l’Avent rempli de cadeaux. Steam et GOG, de leur côté, n’oublient pas de gâter leur communauté. Et bien sûr, Amazon Prime Gaming continue de proposer une sélection généreuse de jeux gratuits pour ses abonnés. Voici les titres à ne pas manquer qui sont disponibles jusqu'au 25 décembre. Faites vite !

Prime Gaming offre de beaux jeux gratuits

Chaque semaine, Prime Gaming offre aux abonnés Amazon Prime une multitude d’avantages. Entre contenu exclusif pour de nombreux jeux et une sélection de titres gratuits à conserver définitivement, c’est une véritable aubaine pour les joueurs ! Pour ces deux là, il va falloir faire très vite, car au 25 décembre, c'est terminé ! Une belle occasion de fêter Noël et d'avoir un très beau cadeau sous le sapin, sans avoir besoin de débourser un centime supplémentaire.

Il s'agit de Morbid: The Seven Acolytes qui est un action-RPG brutal et exigeant, inspiré des classiques du genre souls-like. Vous y incarnez le dernier combattant chargé de vaincre sept acolytes possédés par des forces maléfiques. Avec son univers horrifique et sa direction artistique détaillée, le jeu propose des combats stratégiques et intenses, où chaque décision compte. Pour les fans d’exploration et de narration, Prime Gaming vous donne Ghost Song, qui offre une aventure métroidvania dans un monde mystérieux et mélancolique. Vous explorez une planète extraterrestre pleine de secrets, où le gameplay fluide et l’ambiance atmosphérique se combinent pour offrir une expérience mémorable.

La liste des jeux à récupérer avant le 25 décembre

Morbid: The Seven Acolytes

Ghost Song

Ces deux titres, bien que différents dans leur approche, mettent en avant des récits immersifs et des mécaniques de gameplay raffinées. Ils sont une belle opportunité pour les abonnés Prime Gaming de diversifier leur bibliothèque, sans débourser un centime. Ne tardez pas à les récupérer, car ils ne sont disponibles que pour une durée limitée !

