Cette année encore, Prime Gaming a régalé ses abonnés avec des jeux par dizaines tous les mois. L’offre a discrètement évoluée, faisant désormais fi des contenus bonus à utiliser in-game qui étaient particulièrement avantageux, notamment pour les joueurs d’EA FC. Amazon compense en offrant désormais davantage de productions tous les mois. Fallout, Tomb Raider, productions indépendantes acclamées, le géant américain n’aura pas fait les choses à moitié. 2024 s’apprête à baisser son rideau et il est temps pour le service d’offrir son tout dernier jeu gratuit de l’année.

Le dernier jeu gratuit Prime Gaming de 2024 disponible

Prime Gaming a terminé l’année 2024 en beauté. Décembre aura été marqué par une salve surprise de jeux gratuits à l’occasion de sa série Secret Leval, regroupant des épisodes consacrés à des sagas marquantes du jeu vidéo… et Concord. Si les retours des spectateurs et des joueurs sont assez partagés, Amazon donnera une seconde chance à son programme, qui aura le droit à une seconde saison. Ce sont donc au total plus de 25 jeux qui ont été offerts en l’espace d’un mois, et voilà que le dernier cadeau de l’année est maintenant disponible sur le service. On aura connu plus festif pour conclure 2024, puisque ce dernier jeu gratuit Prime Gaming de l’année 2024 n’est autre que The Town of Light.

Un jeu d'aventure psychologique plongeant les joueurs dans l'atmosphère oppressante d'un ancien asile psychiatrique en Italie. On y incarne Rena, une adolescente de 16 ans internée dans un asile en plein milieu des années 30. Elle sera rapidement confrontée à ses souvenirs et à son passé troublé. Ce jeu gratuit Prime Gaming explore alors des thèmes lourds tels que la maladie mentale, l'isolement et les abus en milieu psychiatrique. Centré sur l'exploration et la narration, le titre mise surtout sur l'immersion et l'horreur psychologique tout en s’inspirant de faits et lieux réels. Un titre à récupérer jusqu'au 26 février 2025 sur cette page.

Liste des jeux gratuits de décembre encore disponibles

On rappelle comme toujours qu'une fois réclamé, il sera conservé à vie. Si vous n'avez pas eu l'occasion de réclamer le reste des jeux gratuits Prime Gaming de décembre 2024, voici un rappel de ce qui est encore disponible sur le service :