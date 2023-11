Comme à son habitude, Amazon poursuit sa tradition de proposer chaque mois des nouveaux jeux gratuits via l'abonnement Prime Gaming. Le mois de novembre s'achève, et il va venir laisser place à la période des fêtes. Et ça y est, nous avons officiellement le nom des jeux qui vont intégrer le service tout au long de ce mois festif. Au menu, il y a des grosses franchises, mais aussi des productions plus modestes qui valent le coup d'œil.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de décembre 2023

Nous avons la liste des titres disponibles en décembre 2023 sur Amazon Prime Gaming, et elle va vous régaler. Le coup d'envoi se fera le 7 décembre prochain, et autant dire qu'on commence sur les chapeaux de roue avec un jeu qui nous vient tout droit des fours d'un studio légendaire. En bref, les abonnés vont bien manger, et ils vont pouvoir faire de belles découvertes. En effet, le géant américain ne veut pas seulement proposer des grosses productions, mais également des titres un peu moins connus du grand public. On vous conseille de ne pas faire l'impasse dessus, d'autant plus que c'est gratuit.

7 décembre

Deathloop (Epic Games Store) : on commence avec le FPS qui a fait sensation. Il est signé Arkane Studios, les développeurs de Dishonored. Ici, le joueur est coincé dans une boucle temporelle sur l'île de Blackreef. Il doit impérativement s'en libérer, et pour ce faire, il va devoir tuer des cibles bien précises qui semblent avoir un lien avec notre protagoniste. Faites usages de vos pouvoirs divers et variés pour en venir à bout, et mettez fin à ce cycle interminable.

14 décembre

Akka Arrh (Amazon Games App) : on poursuit avec un titre un peu moins connu, mais au concept plutôt amusant. C'est un jeu de tir façon arcade dans lequel le joueur doit combattre des nuées d'ennemis pour défendre ses anneaux de vie. Le but est simple, il faut obtenir le score le plus haut. A vous de jouer.

Aground (Amazon Games App) : on passe maintenant à un jeu de survie en somme toute classique. En partant de rien, il faut exploiter des mines, créer des objets, et prospérer. La particularité ici, c'est qu'on s'éloigne des terres du réel pour aller notamment côtoyer la magie. Si vous êtes un féru du genre, c'est une occasion à ne pas manquer sur Prime Gaming.

SeaOrama : World of Shipping (Amazon Games App) : cette fois, on embarque pour un jeu de gestion où on part pour un voyage pionnier dans le but d'établir sa compagnie maritime. C'est le moment d'être stratégique et d'établir la meilleure marche à suivre pour transporter ses marchandises et développer son business.

21 décembre

Kombinera (Epic Games Store) : là, il n'est pas question de gérer une entreprise ou de survivre en terre inconnue. Le concept de Kombinera est plus direct, puisque c'est un jeu de puzzle et de plateforme. C'est simple, il faut sauver le Roi Kombine de la Kave de Kaos. Pour y arriver, il va falloir contrôler des boules colorées, ce qui est assez atypique pour ce type d'aventure.

28 décembre

A Tiny Sticker Tale (Amazon Games App) : ce jeu vous plonge dans un monde miniature dans lequel vous allez devoir changer le monde. Rien que ça. Mais comment ? Avec un super-pouvoir jamais vu ailleurs ? La réponse est non. Prenez vos autocollants, et utilisez les à bon escient pour œuvrer à la survie de votre planète.

A Tiny Sticker Tale (Amazon Games App) : ce jeu vous plonge dans un monde miniature dans lequel vous allez devoir changer le monde. Rien que ça. Mais comment ? Avec un super-pouvoir jamais vu ailleurs ? La réponse est non. Prenez vos autocollants, et utilisez les à bon escient pour œuvrer à la survie de votre planète.

Asteroids: Recharged (Epic Games Store) : on finit avec un titre qui vous plongera dans les tréfonds de l'espace. Vous savez, l'endroit où personne ne vous entendra crier. On vous rassure, ici, il n'est pas question de vous faire peur. En vérité, c'est une revisite d'un jeu de tir d'arcade populaire. Vos ennemis, vous allez les affronter en rythme avec de la bonne musique signée Megan McDuffee.

Voilà pour la liste complète, en sachant qu'il est possible qu'elle évolue dans les semaines à venir. Effectivement, puisqu'on célèbre les fêtes de Noël, on n'est pas à l'abri d'un beau petit cadeau de la part d'Amazon pour l'abonnement Prime Gaming. Si c'est le cas, nous vous tiendrons informés. En attendant, vous pouvez aller regarder le trailer de chacun de ces jeux pour vous faire un premier avis dessus.