Steam veut que ses utilisateurs passent un bon week-end et propose de tester gratuitement deux très gros jeux gratuitement. Mais les abonnés Prime Gaming peuvent faire valoir l'un de leurs avantages en récupérant un nouveau titre sans supplément. Comme le PS Plus et le Xbox Game Pass, les clients payent en effet pour l'abonnement, donc il n'y a rien de plus à débourser. Après Tempest 4000 et Criminal Archives Meurtres Alphabétiques, voici le prochain jeu offert disponible dès maintenant en téléchargement.

Un nouveau jeu gratuit qui claque pour les abonnés Prime Gaming

Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit Prime Gaming pour les abonnés au service d'Amazon. Après l'action rétro et l'enquête, retour à la castagne dans Blade Assault. Un jeu d'action et de plateforme, rogue-lite, qui se déroule dans un monde de science-fiction dévasté. « Après la guerre dévastatrice des pierres rouges, le monde est divisé en trois zones. Les terres extérieures envahies de mutants, la ville souterraine où les gens ont trouvé refuge pour fuir les mutants, et la cité céleste d'Esperanza où les riches et les puissants gouvernent le monde ». C'est disponible dans Amazon Prime Gaming jusqu'au 6 mars prochain.

Blade Assault a réussi à obtenir 77% d'évaluations positives sur Steam avec 1 671 avis. En clair, il a été bien reçu notamment pour son action, l'aspect roguelite, ou encore sa superbe direction artistique en pixel art. Il ne faut pas être hermétique à ce type de rendu, mais c'est vraiment bien fait. Comment récupérer gratuitement Blade Assault ? Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous.