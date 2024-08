Prime Gaming permet à l'ensemble de ses abonnés de récupérer plein de jeux gratuits. Parfait pour passer un été encore plus agréable, d'autant plus qu'il y a de très bonnes trouvailles dedans.

Prime Gaming frappe fort ce mois-ci avec une sélection de jeux gratuits qui ravira les amateurs de différents genres. Les abonnés peuvent ajouter à leur collection cinq titres variés, allant du RPG classique au jeu d'aventure musical. Voici un aperçu des jeux offerts et pourquoi vous devriez les essayer.

Les jeux gratuits Prime Gaming du 15 aout 2024

L'abonnement Amazon Prime, proposé à 6,99€ par mois ou 69,99€ par an, inclut de nombreux avantages, parmi lesquels se trouve Prime Gaming. Ce service, comparable au PS Plus ou au Xbox Game Pass, permet aux abonnés de télécharger chaque mois des jeux sans frais supplémentaires. La liste est grande pour ce milieu du mois d'aout.

Baldur’s Gate II: Enhanced Edition

Pour les fans de RPG classiques, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition est sans doute le joyau de cette sélection. Sorti à l'origine en 2000, ce jeu de rôle emblématique a été remasterisé pour les joueurs modernes. L'Enhanced Edition propose des graphismes améliorés, des nouveaux personnages, des quêtes supplémentaires, et bien sûr, tout le contenu de l'extension Throne of Bhaal. Ce jeu est parfait pour ceux qui aiment les histoires profondes, les choix moraux complexes et les combats stratégiques basés sur les règles de Donjons & Dragons.

Beholder 3 [Amazon Games App]

Beholder 3 est un jeu de simulation et de stratégie qui place les joueurs dans le rôle d'un gestionnaire d'appartement totalitaire. Dans ce troisième volet, vous devez espionner vos locataires, rapporter leurs activités subversives aux autorités, et prendre des décisions difficiles pour assurer votre propre survie. C'est un jeu qui explore des thèmes de moralité, de pouvoir, et de survie sous un régime oppressif, et qui offre une expérience unique grâce à sa combinaison de gestion et d'intrigue. Bref, de la gestion sur Prime Gaming.

Hard West 2 [GOG]

Si vous aimez les jeux de stratégie au tour par tour avec une touche de surnaturel, Hard West 2 est une excellente addition à votre bibliothèque grâce à Prime Gaming. Ce jeu vous plonge dans un Far West où les forces occultes sont aussi dangereuses que les hors-la-loi. Avec un mélange de stratégie tactique, de narration riche et de personnages mémorables, Hard West 2 offre une expérience unique dans un cadre western sombre. Les choix que vous faites, que ce soit dans la gestion de votre équipe ou dans les combats, affecteront l'issue de votre aventure.

En Garde! [GOG], un très bon jeu grâce à Prime Gaming

En Garde! est un jeu d'action-aventure inspiré par les récits de cape et d'épée. Vous incarnez une héroïne dans une aventure pleine de duels, d'humour et de situations rocambolesques. Ce jeu se distingue par son style artistique vibrant, son gameplay dynamique basé sur les parades et les ripostes, et une narration qui rappelle les grandes œuvres de l'époque des mousquetaires. Si vous êtes à la recherche d'un jeu qui allie action rapide et histoire légère, En Garde! mérite votre attention.

Stray Gods: The Roleplaying Musical [GOG]

Stray Gods: The Roleplaying Musical est probablement le titre le plus original de cette sélection. Ce jeu mélange des éléments de RPG avec des séquences musicales interactives. Les joueurs prennent des décisions qui influencent non seulement le déroulement de l'histoire, mais aussi les chansons et les performances musicales qui en découlent. Ce concept unique fait de Stray Gods un jeu à part, parfait pour les amateurs de musique et ceux qui cherchent une expérience de jeu innovante.

Source : Prime Gaming