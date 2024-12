Avis aux abonnés Amazon et surtout aux retardataires. L’offre Prime Gaming va voir sept jeux gratuits disparaître et il y en a d'excellents dans le lot.

Grâce aux abonnements, aux jeux gratuits et aux périodes d'essais temporaires, il n'a jamais été aussi simple de jouer sans se ruiner. Une aubaine pour les joueurs PC qui peuvent régulièrement accéder à d’excellentes productions diverses et variées sans dépenser un centime supplémentaire. L’Epic Games Store est le champion en la matière avec habituellement des cadeaux faits toutes les semaines, même si en ce moment la cadence augmente à un par jour dans le cadre de son calendrier de l’avent. De son côté, Amazon a élargi son offre Prime Gaming, permettant à ses abonnés de récupérer au minimum une dizaine de jeux gratuits chaque mois. Des jeux qui sont ensuite conservés à vie, à condition de les réclamer à temps, bien sûr. Avis aux retardataires, il ne vous reste que très peu de temps pour mettre la main sur certains de ces titres, dont certains valent clairement le détour.

Setp jeux gratuits Prime Gaming à récupérer de toute urgence

Toutes les bonnes choses ont une fin, y compris les jeux gratuits. Depuis plusieurs années, Amazon offre chaque mois une sélection de jeux à ses abonnés. Contrairement aux autres offres, grâce à Prime Gamin, vous avez généralement un mois pour récupérer ces cadeaux, ce qui vous laisse amplement le temps de les réclamer avant qu’ils ne disparaissent du service. On rappelle toutefois qu’une fois que vous avez mis la main dessus avant la date limite, ces jeux sont bien conservés ad vitam aeternam. Vous avez donc jusqu’au 31 décembre 2024, après quoi ils disparaîtront définitivement de l’offre :

Mafia Definitive Edition

Remake du premier épisode de la franchise tant appréciée. Le jeu vous plonge dans le milieu de la pègre des années 30. Vous y incarnez un jeune truand déterminé à se faire une place et à se forger un nom dans cet environnement impitoyable. Pour devenir un homme envié et craint de tous, il devra prouver sa valeur en tant que bras droit au sein de la famille Salieri, dans une quête pour le respect et le pouvoir. Parfait pour se faire une piqûre de rappel avant la sortie de Mafia 4 l’année prochaine.

A Plague Tale: Innocence

Petite pépite à la française. Vous y suivez l’histoire d’Amicia et de son petit frère Hugo souffrant d’un mal étrange alors qu’ils entreprennent un voyage tragique au cœur des heures les plus sombres de l’histoire. Traqués par les soldats de l'Inquisition et entourés par des essaims de centaines de rats, les deux enfants devront surmonter de nombreuses épreuves pour survivre et trouver une raison d'être dans ce monde brutal et impitoyable. Un excellent jeu, à garder gratuitement avec Prime Gaming, donc.

Scorn gratuit avec Prime Gaming

Il avait fait beaucoup de bruit à son annonce, mais n’aura pas été à la hauteur de toutes les attentes. Scorn est un jeu d’horreur épisodique à la première personne qui fusionne action, aventure et puzzles dans un univers oppressant ouvertement inspiré des œuvres de H.R. Giger. Vous serez plongés dans un monde étrange et dérangeant, à la fois glaçant et inhospitalier, où l'éviscération et les créatures sont omniprésentes.

Haunted Hotel: Personal Nightmare - CE

Changement d’ambiance pour cette fournée de jeux gratuits Prime Gaming. On part cette fois sur un jeu d’objets cachés où vous devez résoudre une série de disparitions mystérieuses qui a eu lieu dans un hôtel lugubre. À vous de résoudre les énigmes et d'interagir avec l’environnement pour découvrir les indices qui vous permettront de trouver le fin mot de l’histoire. Cette version contient quelques nouveaux contenus, dont des niveaux supplémentaires, des collectibles et des scènes inédites.

No Straight Roads gratuit avec Prime Gaming

Un jeu d'action-aventure musical où la musique devient une arme. Vous y incarnez Mayday et Zuke, deux musiciens qui luttent contre un empire de musique électronique tyrannique. À travers des combats rythmiques et des environnements colorés, vous devrez affronter des boss représentant différents genres musicaux. Avec une bande-son éclectique et un gameplay énergique, le jeu a su se faire une place de choix parmi les amateurs du genre.

The Eternal Cylinder

On change encore d’ambiance avec ce jeu gratuit Prime Gaming. Ici, vous prenez le contrôle d’un troupeau de créatures étranges, les Trebhums. Votre objectif est alors d’explorer un monde extraterrestre rempli de formes de vie exotiques et de survivre dans des environnements surréalistes. Ce jeu d’action aventure a une petite particularité : son gameplay repose principalement sur une mécanique de mutation, qui permet à vos créatures de gagner de nouvelles compétences en fonction de leur évolution.

SCARF

On termine avec un jeu de plateforme atmosphérique en 3D mêlant puzzles et aventure émotionnelle. Vous y incarnez un mystérieux héros vêtu d’un foulard magique capable de se transformer et d'interagir avec l'environnement. Un titre avec une composante narrative forte et empreint de poésie.