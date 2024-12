Prime Gaming fait encore plaisir à ses abonnés avec une nouvelle série de jeux gratuits. Cette semaine, la diversité est au rendez-vous, entre aventure, stratégie, horreur et simulation. Voici une présentation de chaque titre pour vous aider à choisir ce qui vous correspond le mieux. Il y a du très lourd dans le lot.

6 jeux gratuits sur Prime Gaming à partir du 12 décembre

À partir du 12 décembre, on a quand même le droit à de belles nouveautés. Prime Gaming gâte ses abonnés cette semaine avec une sélection de six jeux gratuits à ne pas manquer. Ces titres, variés et captivants, couvrent un large éventail de genres pour satisfaire tous les goûts. Parmi eux, Planet of Lana se distingue par sa poésie visuelle et son aventure émouvante, tandis que Hero’s Hour propose une expérience stratégique dynamique avec des cartes générées aléatoirement. Les amateurs de frissons apprécieront The Coma: Recut, un survival horror au style unique, parfait pour tester vos nerfs dans un décor oppressant.

La liste des 6 jeux :

Planet of Lana

Hero’s Hour

The Coma: Recut

Electrician Simulator

ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Si vous recherchez une expérience plus détendue, Electrician Simulator vous invite à plonger dans le métier d’électricien avec des missions réalistes et relaxantes. Pour les amateurs d'énigmes et d’histoires magiques, ReDrawn: The Painted Tower Collector’s Edition offre un univers enchanteur où puzzles et exploration se combinent parfaitement. Enfin, les fans de stratégie ne voudront pas manquer Warhammer 40,000: Dawn of War II, un classique mêlant batailles tactiques et éléments RPG dans l'univers sombre et intense de Warhammer. Une sélection variée qui promet des heures de divertissement, mais attention : ces jeux ne resteront pas disponibles éternellement.

L'expérience Warhammer ultime ?

Warhammer 40,000: Dawn of War II est un incontournable pour les amateurs de stratégie et de l’univers sombre de Warhammer. Ce jeu vous plonge dans un futur dystopique où les Space Marines, forces d’élite de l’humanité, affrontent des ennemis redoutables comme les Orks, les Tyranides et les Eldars. Ce titre se distingue par son mélange unique de stratégie en temps réel et d’éléments RPG. Contrairement aux jeux de stratégie traditionnels, il met davantage l’accent sur la gestion de vos escouades et leur développement. Chaque unité a ses propres capacités spéciales, équipements et arbres de compétences, vous permettant de personnaliser votre armée en fonction de votre style de jeu.

Source : Prime Gaming