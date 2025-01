Rien n’est éternel, pas même les jeux gratuits Prime Gaming. Contrairement à la concurrence, Amazon laisse amplement le temps à ses abonnés pour réclamer les divers titres offerts toutes les semaines afin de les conserver ensuite ad vitam aeternam dans leur bibliothèque à condition de les récupérer à temps. Petite piqûre de rappel pour les retardataires, il ne vous reste que très peu de temps pour mettre la main sur cinq de ces jeux gratuits Prime Gaming. Tous quitteront définitivement le service le 22 janvier 2025.

Pumpkin Jack, un excellent jeu de plateforme

On ouvre le bal avec celui qui avait fait un peu de bruit avant et à sa sortie. Inspiré ouvertement de Medievil, ce jeu de plateforme 3D vous met dans la peau, enfin la chair, du mythique seigneur des citrouilles. Recrutez de précieux alliés et venez à bout de puissantes créatures pour que le Mal triomphe enfin. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a eu son petit succès en atteste les très bonnes notes des joueurs.

The Gunk gratuit avec Prime Gaming

Place cette fois à un jeu d’action aventure très bien noté de la communauté. Ce titre indépendant met en scène Rani, un transporteur spatial qui se bat pour gagner sa croute. Il tombe un jour par le plus pur des hasards sur une planète immaculée où la vie est omniprésente. Elle et son binôme étaient en quête de ressources précieuses, elles ont touché le jackpot… enfin c'est ce qu'elles pensent.

Monster Train encore gratuit avec Prime Gaming

C’est le jeu gratuit Prime Gaming le plus noté de cette sélection et pour cause. Ce roguelike stratégique de deck building propose un twist qui a eu son petit effet. L’action prend place dans un train où vous devez défendre plusieurs champs de bataille verticaux en prenant des décisions pour espérer obtenir la meilleure build possible. Évènements aléatoires, cartes à améliorer, 25 niveaux de difficulté, niveaux de clan et multijoueur compétitif en temps réel, Monster Train offre une rejouabilité infinie. Une excellente pioche.

STASIS BONE TOTEM, entre horreur et point'n click

Mêlant horreur et point’n click, ce jeu gratuit Prime Gaming vous plonge au cœur d’une aventure sous-marine au travers de trois points de vue pour autant de personnages, le tout en simultané. Ils découvriront rapidement que la plateforme de forage abandonnée sur laquelle ils tombent n’est pas la caverne à matériaux de récupération qu’ils espéraient, un lieu renfermant un terrifiant secret. Un titre encore une fois apprécié par les amateurs du genre.

Christmas Fables: The Magic Snowflake - CE, ambiance festive

On termine avec ce qui pourrait paraître un peu comme le vilain petit canard de cette sélection. Le titre se présente comme une compilation de mini-jeux et de scènes de recherche d’objets qui se déroule dans l’une des usines à jouets du Père-Noël. À vous de sauver Noël et d’arracher le dangereux artefact d’un enfant un peu trop curieux.